Samsunspor'da 1989'daki Trafik Kazasında Hayatını Kaybedenler Anıldı

Samsunspor kafilesinin 20 Ocak 1989'da geçirdiği trafik kazasında yaşamını yitirenler, kabirleri başında anıldı.

Malatyaspor ile deplasmanda oynanacak maç için yola çıkan Samsunspor kafilesini taşıyan otobüsün Havza ilçesinde bir kamyonla çarpışması sonucu yaşamını yitirenlerden teknik direktör Nuri Asan ve otobüs şoförü Asım Özkan için kazanın 36. yılında Asrı Mezarlık'taki kabirleri başında anma töreni düzenlendi.

Kur'an-ı Kerim okunması ve dua edilmesinin ardından konuşan Reeder Samsunspor Yönetim Kurulu Üyesi Fazlıhan Carus, 36 yıl önce Türk futbol tarihinin en acı hadiselerinden birinin yaşandığını ve bu acının tüm ülkeyi yasa boğduğunu söyledi.

Samsunspor kafilesini taşıyan Asım Özkan yönetimindeki otobüsün karlı ve puslu bir havada deplasman karşılaşmasına giderken kamyonla çarpışarak ülkeyi yasa boğduğunu söyleyen Carus, şunları dile getirdi:

"Samsunspor'a futbolcu ve teknik adam olarak yıllarını vermiş teknik direktör Nuri Asan, futbolcuları Mete Adanır, Muzaffer Badalıoğlu ve sürücü Asım Özkan hayatlarını yitirdiler. Ağır yaralı olarak hastaneye kaldıranlar arasında bulunan Zoran Tomic de kısa bir süre sonra yaşama veda ederken bu elim kazada birçok oyuncu ve kafile üyesi de ciddi şekilde yaralandı. Menajer Yüksel Özan, kazanın izlerini yaşamı boyunca taşıyan futbolcusu, kaptanı, bir gün gelecek kulüp başkanı olan merhum Emin Kar ve diğerleri. Bugün 20 Ocak, 36 yıl geçti ama acılar tüm tazeliyle yüreklerde. Bugün kabrinizin başında sizleri rahmetle, şükranla anıyoruz. Ruhlarınız şad, mekanlarınız cennet olsun. Sizleri unutmadık, unutmayacağız."

KAZADAN DOLAYI RENKLERE SİYAH DA EKLENDİ

Samsunspor Futbol Takımı'nın 20 Ocak 1989'da geçirdiği trafik kazası, Türk futbol tarihinin kara günleri arasında yer alıyor.

Sezonun ikinci devresinde Malatyaspor deplasmanına giden Samsunspor futbol takımının bulunduğu otobüs, Havza ilçesinde kamyon ile çarpışmış, kazada teknik direktör Nuri Asan, futbolcular Mete Adanır, Muzaffer Badalıoğlu ve Zoran Tomic ile otobüs şoförü Asım Özkan yaşamını yitirmişti.

Karadeniz ekibi, kaza nedeniyle 1989 yılından itibaren kırmızı-beyazlı renklerine "siyah"ı da ekledi.

Kaynak: AA