12 Dev Adam FIBA Dünya Sıralamasındaki Yerini Korudu

FIBA erkekler dünya sıralamasında A Milli Erkek Basketbol Takımın yeri değişmedi. 12 Dev Adam Avrupa Şampiyonası eleme maçlarını ardından 27. sıradaki yerini korudu.

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12 Dev Adam FIBA Dünya Sıralamasındaki Yerini Korudu

Uluslararası Basketbol Federasyonu (FIBA), kıtalararası kupa elemelerinin tamamlanmasının ardından, dünya sıralamasının güncel halini açıkladı.

ABD sıralamadaki liderliğini korurken, Sırbistan ikinci, Almanya ise üçüncü sırada yer aldı. FIBA EuroBasket 2025 Elemeleri’nde Macaristan’a karşı iki galibiyet alarak puanını 429’dan 437.4'e yükselten Türkiye’nin 27. sıradaki yeri değişmedi.

12 Dev Adam FIBA Dünya Sıralamasındaki Yerini Korudu - Resim : 1

FIBA erkekler dünya sıralamasında ilk 10 sıra şöyle:

1 - ABD: 839 puan

2 - Sırbistan: 759.6 puan

3 - Almanya: 755.1 puan

4 - Fransa: 753 puan

5 - Kanada: 747.5 puan

6 - İspanya: 746.6 puan

7 - Avustralya: 733.2 puan

8 - Arjantin: 731.8 puan

9 - Letonya: 710.9 puan

10 - Litvanya: 701.3 puan

Kaynak: İHA

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