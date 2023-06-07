Ümit Özdağ: Ülkemizi sığınmacı işgaline terk etmeyeceğiz

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, sosyal medya hesabında, "Uyumayacağız, ölmeyeceğiz. Ülkemizi sığınmacı işgaline terk etmeyeceğiz. Pes etmeyeceğiz, geri çekilmeyeceğiz, ümitsizliğe düşmeyeceğiz" mesajıyla bir video paylaştı.

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Ümit Özdağ: Ülkemizi sığınmacı işgaline terk etmeyeceğiz

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, bugün Twitter hesabında bir video yayınladı. Özdağ videoyu, "Uyumayacağız, ölmeyeceğiz. Ülkemizi sığınmacı işgaline terk etmeyeceğiz. Pes etmeyeceğiz, geri çekilmeyeceğiz, ümitsizliğe düşmeyeceğiz" mesajıyla paylaştı.

Videoda, Mustafa Kemal Atatürk'ün sözleri ve Gençliğe Hitabe’nin bir kısım ile Özdağ’ın daha önce yaptığı konuşmalardan bazı bölümlere yer verildi.

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Ümit Özdağ Zafer Partisi
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