Ümit Özdağ: Ülkemizi sığınmacı işgaline terk etmeyeceğiz
Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, sosyal medya hesabında, "Uyumayacağız, ölmeyeceğiz. Ülkemizi sığınmacı işgaline terk etmeyeceğiz. Pes etmeyeceğiz, geri çekilmeyeceğiz, ümitsizliğe düşmeyeceğiz" mesajıyla bir video paylaştı.
Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, bugün Twitter hesabında bir video yayınladı. Özdağ videoyu, "Uyumayacağız, ölmeyeceğiz. Ülkemizi sığınmacı işgaline terk etmeyeceğiz. Pes etmeyeceğiz, geri çekilmeyeceğiz, ümitsizliğe düşmeyeceğiz" mesajıyla paylaştı.
Videoda, Mustafa Kemal Atatürk'ün sözleri ve Gençliğe Hitabe’nin bir kısım ile Özdağ’ın daha önce yaptığı konuşmalardan bazı bölümlere yer verildi.
Uyumayacağız, ölmeyeceğiz. Ülkemizi sığınmacı işgaline terk etmeyeceğiz. Pes etmeyeceğiz, geri çekilmeyeceğiz, ümitsizliğe düşmeyeceğiz. @zaferpartisi pic.twitter.com/fJEKW2lQbL— Ümit Özdağ (@umitozdag) June 7, 2023
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