CHP'de kurultay için kritik süreç başlıyor: İmamoğlu adım atacak mı?

Seçimlerin ardından “değişim” talebinin yükseldiği CHP’de yeni Merkez Yürütme Kurulu (MYK) ilk toplantısını yaptı. 28 Mayıs’tan bu yana bir dizi toplantının ve ikili görüşmenin yapıldığı CHP’de seçim sonuçlarına dair değerlendirmeler yerini büyük kurultay ve yerel seçime bıraktı.

Kurultay sürecinin başlangıcını veren, il ve ilçe kongrelerini başlatma kararı alan CHP’li kurmaylara göre kurultayın ne zaman yapılacağına verilecek yanıt “zor tercihten” geçiyor. Yeni MYK’de görev alan isimler kendilerinin “ateşten gömlek” giydiğini ifade ederken yerel seçime dair başarının sırrı için de parti içerisindeki dengeleri işaret ediyor.

'DİNAMİZM GEREKLİLİĞİ'

Gazete Duvar'dan Serkan Alan'ın haberine göre; CHP’de merakla beklenen yeni MYK, Kılıçdaroğlu tarafından “değişim” göstergesi olarak nitelendi. Büyük çoğunluğu yenilenen, bazı birimlerin kapatıldığı yeni MYK’nin ilk toplantısında gündem partinin kongre süreci oldu.

Edinilen bilgiye göre kurmaylar nasıl bir yol haritası benimsenmesi gerektiğine dair karşılıklı görüş alışverişinde bulundu. Parti teşkilatındaki talepler doğrultusunda “dinamizm” gerekliliğine vurgu yapan CHP’lilere göre mahallelerde kurulacak sandıklar bu süreçte açığa çıkan umutsuzluğu kıracak etkiye sahip olacak. İl ve ilçelerdeki kongrelerinin startını veren ve delege yapısının yeniden belirleneceği CHP’de kongre için ise iki farklı görüş hakim.

'DÖRT AYIN SONUNDA KONGREYE GİDİLMİŞ OLUR'

Mayıs 2023 seçimleri nedeniyle temmuz ayına ertelenen büyük kurultayın yapılması halinde parti Mart 2024’teki yerel seçimlere yeni bir yönetimle gidecek. Partinin ikinci yolu ise “hukuki dayanağın olduğu” ifade edilerek büyük kurultayın seçimlerin sonrasına ertelenme ihtimali.

Kongre için “zorlu tercih” nitelemesi yapan CHP’li kurmayların bir kısmına göre ilk MYK toplantısında alınan karar oldukça açık. CHP’li bir MYK üyesi, yerel seçimlerden önce partinin büyük kurultaya gideceğini işaret ederek, “Kongre takvimi başladı; dört aylık süreç büyük kurultay takvimidir. Dört ayın sonunda kurultaya gidilmiş olunur” dedi. Bu görüşe göre CHP sonbaharda yani ekim ayının ortasında kurultaya gidebilir.

'DÖRT AY SONRAKİ TABLONUN GEREKTİRDİĞİ GİBİ DAVRANILABİLİR'

CHP’de kongre sürecinin başlatılmasına rağmen kurultaya gidilmemesi ve yerel seçimlerin sonrasına ertelenmesi de bir seçenek olarak masada duruyor.

Kılıçdaroğlu liderliğinde yerel seçimlere gidilebileceğini ifade eden bir kısım partili “zor tercihin” nedeninin Türkiye’nin siyasal koşullarında yattığını ifade ediyor. “Dört ay sonraki tablonun gerektirdiği gibi” davranılabileceğini ve bu yönde kurultay kararının verilebileceğini ifade edenler süreç içerisinde “zor tercihin” netleşeceğini belirtiyor.

'İKİ FARKLI PARTİ MECLİSİ'NİN ADAYLARI'

CHP’de kurultay sürecinde etkili olan bir diğer başlık da belediye başkanlığı adaylığı süreci. CHP’nin tüzüğüne göre belediye başkan adayları Parti Meclisi’nde alınan kararla belirleniyor.

Kongre yapıldığı takdirde Parti Meclisi’nin yenileceğini ifade edenler, bu karar verilmeden belediye başkan adaylarının belirlenmesinin “İki farklı Parti Meclisi’nin adayları” gibi bir durumu açığa çıkarabileceğini ve bunun da soruna neden olabileceğini ifade ediyor.

İttifakların durumu gibi unsurları da hatırlatan kurmaylar, kurultay kararının adaylık tartışmalarını da sona erdireceğini, bu sayede seçmenlerin iknasına daha fazla odaklanılabileceğini belirtiyor.

İMAMOĞLU DENGESİ

CHP’de kurultay için gözlerin çevrildiği bir diğer isim ise İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve atacağı adımlar.

Seçimlerin ardından “değişim” mesajıyla partisini işaret ettiği yorumları yapılan İmamoğlu bu süreçte iki kez CHP lideri Kılıçdaroğlu ile toplantı yaptı.

Bu görüşmelerin yeni MYK’nin yapısında belirleyici olacağı beklentilerinin aksine CHP’de, İmamoğlu’na yakın isimlerin yeni A Takımı’nda yer almadığı yorumları yapılıyor.

İmamoğlu’nun yapılacak kurultayda CHP Genel Başkanlığı’na aday olup olmayacağı sorusu gündemdeki yerini korurken bir partili, “İmamoğlu’nun atacağı adım ya da adımlar kongre sürecini de etkileyebilir” değerlendirmesini yaptı.

İmamoğlu’na yakın isimlerin kongre sürecinde etkili olan delegelerle dirsek teması kurduğuna dair bilgilerin edinildiği CHP’de, kongre süreci için İmamoğlu dengesi de gözetiliyor.

‘ATEŞTEN GÖMLEK’

CHP’nin yeni MYK’sinde yer alan bazı isimler “yeni yüzlere” ihtiyaç olduğunu ifade ederken seçimlerin kaybedilmesinin ardından söz konusu görevi kabul etmelerini “ateşten gömlek giymek” olarak da niteliyor.

Zor bir görev üstlendiklerini belirten bir MYK üyesi, yeni MYK’nin yapısına dair yöneltilen eleştiriler hakkında, “Bizim katkı sunamayacağımıza dair ön yargıyı boşa çıkaracağımızı seçmenler de görecek. Biz elimizden gelenin çok fazlasını yapacağız” diye konuştu.

İNSAN HAKLARI ALANINA NE OLACAK?

CHP’de yeni açıklanan MYK’de kaldırılan çalışma alanlarından biri de insan hakları oldu. Yeni A Takımı’nda ‘İnsan Haklarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcılığı’ birimine yeni bir atama yapılmadı.

Bu duruma tepki gösterilmemesi gerektiğini ifade eden kurmaylar, bu alanın tüm genel başkan yardımcılarının sorumluluğunda olduğunu ifade etti.

Öte yandan Kılıçdaroğlu’na doğrudan bu konuda danışmanlık yapabilecek bir ismin görevlendirilebileceği de öğrenildi.

EĞİTİM ALANI GERİ GELEBİLİR

CHP’de bir önceki MYK’de yer alan bir diğer alan da ‘Eğitim Politikaları’ydı. Lale Karabıyık tarafından yürütülen bu alan yeni MYK’de yer almazken Karabıyık, İşveren Örgütleri’nden Sorumlu Genel Başkan Yardımcılığı görevine getirildi.

Edinilen bilgiye göre eğitim alanının yeniden MYK’ye alan olarak getirilebileceği Karabıyık’ın görevinin genişletilebileceği öğrenildi.