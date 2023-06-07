Yeni Merkez Bankası Başkanı enkazla karşı karşıya kalacak: ‘Yetki' aldı, ikna edemedi

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in Merkez Bankası'nın (MB) yeni başkanlığı için ABD'de finans alanında üst düzey yönetici olarak çalışan Hafize Gaye Erkan'ı istediği belirtiliyor. MB Başkanı Şahap Kavcıoğlu'nun şimdiden odasını toplamaya başladığı ifade edilirken, 41 yaşındaki Erkan, atanması durumunda 82 yıllık geçmişi olan MB'nin ilk kadın ve en genç başkanı olarak da tarihe geçecek.

Sözcü’den Mehtap Özcan Ertürk'ün haberine göre; MB bağımsızlığının tamamen yok edildiği bir dönemin simgesi olan Başkan Şahap Kavcıoğlu'nun görevden alınması halinde, başkanlık koltuğuna yeni oturacak olan kişi, Yeni Ekonomi Modeli'nin yarattığı ağır tahribatla yüzleşecek.

KRİZLE GÜNDEM OLDU

Hafize Gaye Erkan, Boğaziçi Üniversitesi Endüstri Mühendisliği Bölümü'nden mezun olduktan sonra ABD'de Princeton Üniversitesi'nde Finansal Mühendislik alanında doktora derecesi aldı. Uzun yıllar ABD'nin önde gelen yatırım bankalarından Goldman Sach'ta çalışan Erkan'ın adı son olarak First Republic Bank krizi ile yeniden gündeme geldi. Zira, Erkan'ın Aralık 2021'e kadar çalıştığı banka, ABD'deki banka krizinin en dikkat çeken kuruluşu oldu. Bankada sorunların baş gösterdiği Mart 2023'te Financial Times'a konuşan kaynaklara göre, Erkan'ın bankadan ayrılık sürecinde bir yönetim krizi yaşandı.

YÖNETİCİ BULAMADI

First Republic Bank'ın 79 yaşındaki kurucusu Jim Herbert, Aralık 2021'de sağlık sorunları nedeniyle bankadan ayrıldı. Ardından bir ay geçmeden, bankada ‘halefi olarak yetiştirilen' Erkan da şirketten ayrıldı. İngiliz gazetenin haberine göre, yönetim ile Hafize Gaye Erkan arasında Aralık 2021 öncesinde gerilim yaşandı. Erkan'ın görevi bırakmasından sonra aylarca üst düzey yönetici bulmakta zorlandı. Nitekim, Financial Times'a görüş veren ve bankayı da iyi tanıyan bir kaynak, “Faizler yükseldiğinde yön değiştirebilecek bir liderleri yoktu. Tsunaminin geldiğini görmediler” ifadesini kullandı.

Gaye Erkan'ın bankadan ayrılma sürecine geniş yer ayıran Financial Times'ın haberinde “tam yetki” detayı da dikkat çekti. Erkan, bu süreçte First Republic Bank yöneticilerini yaklaşan fırtına konusunda uyararak, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faizleri artırma sürecine ilişkin hazırlık yapılması için ısrarcı oldu. Ancak başta CEO Jim Herbert olmak üzere yönetimi ikna edemeyen Erkan ayrılmaya karar verdi. Yönetim kurulu Gaye Erkan'a görev vermiş ancak karar almasına tam yetki ile izin vermemişti. Erkan ayrıldığında Fed henüz faiz artışlarına başlamamıştı. Ve bankalar için ufukta bir kriz görünmüyordu. Fed'in faiz artırmaya başlamasıyla birlikte hazine tahvil faizlerinin zirveye çıkması özellikle mevduat bankaları için zor bir dönemin başlamasına neden olmuş, ardından bazı bankalar iflasa sürüklenmişti.