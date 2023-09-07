YSP'li Hasan Cemal'in Akşener imzalı paylaşımı gündem oldu

14 Mayıs seçimlerinde Yeşil Sol Parti'den aday olan ancak seçilemeyen Hasan Cemal, A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın Avrupa zaferine ilişkin paylaştığı fotoğrafta İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in imzası yer aldı.

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YSP'li Hasan Cemal'in Akşener imzalı paylaşımı gündem oldu

A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın Sırbistan'ı yenerek Avrupa Şampiyonu olmasının ardından bir çok siyasetçi yaptıkları paylaşımlarla Filenin Sultanları'na tebrik mesajı gönderdiler.

HASAN CEMAL'DEN AKŞENER İMZALI PAYLAŞIM

14 Mayıs seçimlerinde Yeşil Sol Parti'den aday olan ancak seçilemeyen Hasan Cemal'in paylaşımı ise gündem oldu.

"Cumhuriyet Devrimi olmasaydı bu olmazdı, unutmayın" diyen Cemal, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener imzalı bir fotoğraf da paylaştı.

Cemal'in paylaşımı şöyle:

YSP'li Hasan Cemal'in Akşener imzalı paylaşımı gündem oldu - Resim : 1

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