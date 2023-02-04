Yine dinlemediler: Erdoğan azarladı, AKP'li vekiller umursamadı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, çarşamba günü partisinin grup toplantısında AKP'li vekilleri fırçalamış, “Genel Kurul’da eğer yoklamalarda benim milletvekili arkadaşlarım bulunmazsa ki dün (salı günü) böyle oldu, bu millet hakkını sizlere helal etmez” sözleriyle tepki göstermişti.

Ancak Erdoğan, Meclis’ten ayrılır ayrılmaz Genel Kurul’da aynı tablo yaşandı. İlk tur yoklamasında çoğunluk sağlanamadı. İkinci turda 210 milletvekiliyle birleşim “kıl payı” açıldı.

Cumhuriyet'ten Selda Güneysu'nun haberine göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan, toplantı sonrası AKP Genel Merkezi’ne geçti. Burada seçimlere yönelik kurulan strateji kurulu üyeleriyle bir araya geldi. Edinilen bilgiye göre, parti kurmayları Erdoğan’ı, TBMM Genel Kurulu’nda önceki günlere ilişkin katılım verilerini de aktardı.

Bunun üzerine Erdoğan’ın sinirlendiği ve kurmaylarına, “Uyarılarımız neden dikkate alınmıyor? Uyarmamıza rağmen hâlâ yeterli çoğunluk sağlanamıyor. Milletvekilleri Meclis’e gelecek, Meclis’teki görüşmelere katılacak. Gelmeyen gider” dediği kaydedildi.

ARA VERİLDİ

TBMM Genel Kurulu bu kez de perşembe günü Meclis Başkanvekili Haydar Akar başkanlığında toplandı. Yeterli çoğunluk sağlanamayınca 15 dakika ara verdi. Aranın ardından Akar, “Yoklama işlemini tekrarlayacağım” uyarısında bulundu. İkinci tur yoklamada ancak yeter sayı bulundu ve görüşmelere başlandı. Bu tablo, Erdoğan’ın A takımına yaptığı ikinci uyarının da “milletvekillerince kabul görmediğini” ortaya koydu.