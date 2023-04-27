Yine damat çıktı: AKP döneminde İBB'nin uğratıldığı zarar dudak uçuklattı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Genel Sekreter Yardımcısı Dr. Buğra Gökçe, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun danışmanı Murat Ongun'un 1 Haziran 2021 tarihli sosyal medya paylaşımını alıntılayarak, İBB'nin AKP döneminde uğradığı 106 milyon dolarlık zarar hakkında yeni bilgileri paylaştı. Gökçe, "Belediyemizi güncel kurdan en az 2 milyar lira zarara uğratan bir işlem ve güncel durum hakkında sizleri bilgilendirmek isterim" dedi.

İBB Genel Sekreter Yardımcısı Dr. Buğra Gökçe, AKP'nin belediye yönetiminde olduğu dönemde, Fatih ilçesi Molla Gürani Mahallesi’nde muhtelif parsellerde bulunan bir taşınmazın önce özel bir şirkete satılıp ardından imar değişikliği yapılarak değerinin yükseltmesi suretiyle geri alınması, ardından yine imar değişikliği yapılarak değerinin düşürülmesi sonucu belediyenin uğradığı zararın bugünkü kurla en az 2 milyar lira olduğunu bildirdi.

İBB Genel Sekreter Yardımcısı Dr. Buğra Gökçe, Twitter hesabından konuya ilişkin şu paylaşımlarda bulundu:

GÜNCEL KURDAN EN AZ 2 MİLYAR LİRALIK ZARAR

“Daha önce Sayın Murat Ongun'un paylaştığı dün de Başkanımız Sayın Ekrem İmamoğlu'nun dile getirdiği, Belediyemizi güncel kurdan en az 2 milyar lira zarara uğratan bir işlem ve güncel durum hakkında sizleri bilgilendirmek isterim.

2011 yılında Fatih Belediyesi’nden Fatih ilçesi Molla Gürani Mahallesi’nde muhtelif parsellerde bulunan bir taşınmaz özel bir şirket tarafından 25 milyon lira bedelle satın alındı. Satın alma işleminden sonra dönemin İBB yönetimi tarafından bir imar planı değişikliği yapılarak yeşil alan olarak tanımlanan bölgenin fonksiyonu değiştirildi.

100 MİLYON DOLARLIK KAZANÇ TEMİN ETTİ

2017 yılında yine dönemin İBB yönetimi tarafından alınan bir kararla aynı taşınmaz 429 milyon lira veya dönemin kuruyla 116 milyon dolar bedelle satın alındı. Böylece özel şirket çok kısa sürede tam 100 milyon dolar kazanç temin etti.

2021 tarihli Büyükşehir Belediye Müfettişimiz tarafından hazırlanan raporda 'mevzu bahis satın alma işleminin hangi mahalli müşterek ihtiyaç nedeniyle yapıldığının tespit edilemediği' belirtilmiştir.

Dönemin İBB yönetimi satın alma işleminden sonra bir imar planı değişikliği daha yaparak satın alınan bölgenin niteliğini yeniden yeşil alana çevirdi. 2021'de yapılan değerlemede bu nedenle arazinin değeri 73 milyon liraya veya dönem kuruyla sadece 10 milyon dolara inmiştir.

MÜFETTİŞ RAPORUNDA İBB'NİN ZARARA UĞRATILDIĞI BELİRTİLDİ

İBB müfettişi tarafından hazırlanan raporda aynen şu ifadeler yer almaktadır: 'Belediye Başkanlığımızca satın alınarak ödemesi yapılan mezkûr taşınmazların alım gerekçesinin bulunmaması ve alındıktan sonra imar planlarının değiştirilmesi değerlendirildiğinde, birilerinin özel çıkarına Belediyemizin zarara uğratılmış olduğu anlaşılmıştır.'

Özetle kamuya ait bir arazi özel bir şirkete satılmış, imar değişikliği yapılmış, 116 milyon dolara bu arazi satın alınmış, yine imar planı değişikliği yapılmış ve satın alınan arazinin değeri 10 milyon dolara düşmüş yani kamu 106 milyon dolar zarara uğratılmıştır.

İÇİŞLERİ BAKANLIĞI HAREKETE GEÇMEDİ

Konu İçişleri Bakanlığı’na iletilmiş, kamuyu zarara uğratan dönemin yöneticileri hakkında gereken adli ve idari işlem yapılması beklenmiştir. Ancak bugüne kadar bu konuda hiçbir gelişme yaşanmamış, aradan geçen uzun süreye rağmen herhangi bir adım atılmamıştır.

Gökce paylaşımında İBB’nin uğratıldığı 2 milyar lira para neler yapıldığını da sıraladı:

BUGÜN 2 MİLYAR LİRA İLE NE YAPILIRDI?

- Güncel inşaat maliyetleri ile 5000 vatandaşımızın yaşayacağı 100 m2, 1500 konut üretilebilirdi.

- 19 bin 600 gencimize 1 yıl boyunca asgari ücret tutarında eğitim bursu verilebilirdi.

İMAMOĞLU DA YOLSUZLUĞA DEĞİNDİ: '25 MİLYON LİRAYA ALIP BELEDİYEYE 450 MİLYONA SATIYORLAR'

Millet Buluşmaları kapsamında önceki gün Yalova'da vatandaşlarla bir araya gelen İBB Başkanı İmamoğlu, yolsuzluk dosyalarına değinerek şunları söylemişti:

"Kalkıyor bir akıllı hep 16 milyonun içinden bir akıllı çıkıyor. Orayı 25 milyona satın alıyor. O zamanın parası. 25 milyona satın aldığı yeri yakın bir zaman diliminde kaça satıyor belediyeye biliyor musunuz? Önce imar çıkartıyorlar belediyeden 450 milyon liraya bakın 117 milyon dolar 10 milyon dolar adamın verdiği para 107 milyon dolar gidiyor bildiğimiz yerlere ya da bilmediğimizi düşünleri yerlere. 107 milyon dolar ne kadar biliyor musunuz bunun anlamı en az iki katrilyon liradan daha fazla, döviz kurunu takip edemiyoruz farkındaysanız hesabını yapamıyorum. 4 günde 5 günde imarı çıkartılan bu yerde milletin parasıyla birileri zengin ediliyor. Daha ileri gidiyorum. Burası ile ilgili soruşturma yapıyoruz dosya hazırlıyoruz. Soruşturma başlatıyoruz. Ülkenin İçişleri Bakanı bu dosyayı alıyor, bu dosyayı soruşturamazsın ben bunu bakanlıkta soruşturacağım diyor. 3 senedir soruşturacak bunu söyleyen akıl bana milliyetçilikten bahsedecek öyle mi? hadi oradan."

NE OLMUŞTU?

Dönemin İstanbul Büyükşehir Belediyesi Sözcüsü Murat Ongun, sosyal medya hesabından 1 Haziran 2021 yılında İçişleri Bakanlığı tarafından Fatih'te el konulan bir arsayla ilgili önceki dönem belediye yönetimi üzerinden yolsuzluk yapıldığını iddia ederek paylaşımda bulunmuş "İBB kasasındaki 106,5 milyon dolar buharlaştı" demişti.

ÖMER FARUK KAVURMACI’NIN ORTAĞI METAL YAPI

Türkiye gündemine gelen büyük vurgunda bahsi geçen özel şirketin Dönemin İBB Başkanı Kadir Topbaş’ın FETÖ’den yargılanıp 8 yıl 9 ay ceza alan ve tahliye edilen damadı Ömer Faruk Kavurmacı’nın da ortağı olan Ömer Saçaklıoğlu’na ait Metal Yapı Konut A.Ş. olduğu ortaya çıktmıştı.

Kaynak: ANKA