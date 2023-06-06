Yeşil Sol'dan seçim sonrası özeleştiri: 'Eksiklerimizle yüzleşmemiz gerekir'

Yeşil Sol Parti ve HDP'nin parti meclisleri, seçim sonuçlarını değerlendirmek için toplandı. Yeşil Sol Parti Eş Sözcüsü İbrahim Akın, "Siyasal hedeflerimiz bakımından eksiklerimizle ve zaaflarımızla da yüzleşmemiz gerekir" dedi.

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Yeşil Sol Parti ve HDP'nin parti meclisleri, seçim sonuçlarını değerlendirmek için Ankara Dünya Ticaret Merkezi'nde bir araya geldi.

Toplantı öncesi açıklamalarda bulunan Yeşil Sol Parti Eş Sözcüsü İbrahim Akın, Türkiye'nin, tarihinin en önemli seçimlerini geride bıraktığını belirterek, seçimin sonuçları ve bunun kendilerini ilgilendiren boyutları üzerine yoğun bir tartışma sürecine girdiklerini söyledi.

"YÜZLEŞMEMİZ GEREKİR"

Antidemokratik, adaletsiz, hukuksuz, kuralsız bir seçim süreciyle karşı karşıya kaldıklarını savunan Akın, şöyle devam etti:

"Devletin bütün olanakları partimize karşı harekete geçirildi. Partimiz ve bileşenlerimiz, ağır bir saldırı altındaydı. Biz, bunların her türlü saldırganlığına karşı tedbirlerimizi almaya çalıştık. Ama sonuç itibarıyla ortaya koyduğumuz siyasal hedeflerimiz bakımından eksiklerimizle ve zaaflarımızla da yüzleşmemiz gerekir."​​​​​​​

Seçimlerde bir bütün olarak muhalefetin başarısız olduğunu vurgulayan Akın, "Halkımızın yüzde 50'si, sandıklara gitmeyenlerle birlikte daha fazlası, bu rejimi değiştirmek için kararlı şekilde mücadele sahasında bulundu ve bulunmaya devam ediyor" ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

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HDP Yeşil Sol Parti 2023 seçim
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