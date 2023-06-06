Gündem yaratacak Süleyman Soylu iddiası: 'Devlet Bahçeli ile sorun yaşamamak için yapıldı'

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, Fox TV ekranlarında katıldığı canlı yayında önemli bir iddiada bulundu. Davutoğlu, Süleyman Soylu'nun bakan yapılmaması için tüm bakanların milletvekili adayı olduğunu ve bunun Devlet Bahçeli ile sorun yaşanmaması için yapıldığını söyledi.

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Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, katıldığı televizyon programında önemli değerlendirmelerde bulundu. Seçim sonrası yenilenen Kabine hakkında da konuşan Davutoğlu, özellikle eski İçişleri Bakanı Süleyman Soylu hakkında önemli bir iddiada bulundu.

"TÜM BAKANLARI VEKİL YAPTILAR"

Eski bakanların milletvekili yapıldığını anımsatan Davutoğlu, "Süleyman Soylu'nun bakan olmaması için bütün Bakanlar Kurulu'nu milletvekili yaptılar. Benim gördüğüm tablo bu. Cumhurbaşkanı Erdoğan Soylu'yu tek başına görevden almak istemediği için, Bahçeli ile arasında sıkıntı doğacağı için 'Tüm bakanları vekil yapacağım' dedi. Ama 2 bakanı yeniden aynı göreve getirdi." ifadelerini kullandı.

"BU SİYASİ AHLAKSIZLIKTIR"

İktidarın partisinin, muhalefet partilerinin milletvekillerini etkileyeceği yönelik iddiaları yanıtlayan Davutoğlu "Seçimden önce zaten teşkilatımıza yönelik kanca attılar. Bu siyasi ahlaksızlıktır. Bunu aramızda yapacak kimse yok. Çünkü biz ilkelerle yola çıktık" dedi.

GRUP KURMA GÖRÜŞMELERİ SÜRÜYOR

"Gelecek Partisi, DEVA Partisi, Saadet Partisi ile birlikte parlamentoda birlikte grup kurulacak mı?" sorusuna yönelik Davutoğlu, görüşmelerin gerçekleştirildiğini işaret etti.

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