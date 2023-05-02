Yeşil Sol Parti standına saldırı: 3 kişi yaralandı

Edirne'nin en işlek caddelerinden biri olan Saraçlar Caddesi üzerinde stant açan Yeşil Sol Parti üyeleri bir grubun saldırısına uğradı.

Yeşil Sol Parti standına saldırı: 3 kişi yaralandı

Seçimlere 2 haftadan az bir süre kala tansiyon her geçen gün yükseliyor. 

YEŞİL SOL PARTİ'YE SALDIRI

BirGün'ün haberine göre, Edirne'nin en işlek caddelerinden biri olan Saraçlar Caddesi üzerinde stant açan Yeşil Sol Parti üyeleri bir grubun saldırısına uğradı.

Saldırı ihbarını alan polis ekipleri olay yerine çok sayıda çevik kuvvet destek ekibi ve ambulans sevk edildi.

Yaşanan saldırıda 3 kişi yaralanırken, olayla ilgili olduğu belirlenen 5 kişi gözaltına alındı. Yeşil Sol Partililer ise yaşanan saldırıyı kınayarak açtıkları standı kaldırıp bölgeden ayrıldı.

İLK AÇIKLAMA

Saldırıya ilişkin Yeşil Sol Parti Edirne Örgütü'nden bir açıklama yapıldı. 

Açıklamada, "Edirne seçim çalışması gerçekleştiren , Saraçlardaki standımızda polislerin yanı başımızda olmasına rağmen faşist grup tarafından saldırıya uğradık. 5 kişi olmak üzere gözaltına alınmıştır. İçlerinde milletvekili adayımız ve bir 60 yaşında kadın arkadaşımızın kolları iki yerden kırılmıştır" ifadeleri kullanıldı. 

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