Yeniden Refah Partisi'nin İstanbul adayları belli oldu

Yerel seçime AKP ile ayrı olarak gireceğini duyuran Yeniden Refah Partisi, İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve ilçe belediye başkan adaylarını tanıttı.

Yeniden Refah Partisi, İstanbul'da 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri'ne katılacak İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) ve ilçe belediye başkan adaylarının tanıtımını yaptı.

Lütfi Kırdar Uluslararası Kongre ve Sergi Sarayı'nda düzenlenen tanıtım toplantısına, YRP Genel Başkanı Fatih Erbakan, İstanbul İl Başkanı Mustafa Doğan, İBB başkan adayı Mehmet Altınöz ve ilçe belediye başkan adayları katıldı.

Konuşmaların ardından partinin İBB adayı Mehmet Altınöz ve ilçe belediye başkan adayları tanıtıldı.

Buna göre, Adalar'da Faruk İlerisoy, Arnavutköy'de Abdülrezzak İlbeyi, Ataşehir'de Bülent Tüylü, Avcılar'da Mustafa Demirci, Bağcılar'da Faruk Bağcı, Bahçelievler'de Metin Türk, Bakırköy'de Salih Doğan, Başakşehir'de Kadir Karaca, Bayrampaşa'da Hakan Arabacı, Beşiktaş'ta Osman Toprak, Beykoz'da Mustafa Kazım Alpay, Beylikdüzü'nde Vehbi Orakcı, Beyoğlu'nda Zeynel Özmen, Büyükçekmece'de Yücel Sundur, Çatalca'da Ali Açıkgöz, Çekmeköy'de Yücel Evsen, Esenler'de Mahmut Okudan, Esenyurt'ta Ahmet Fatih Hatunoğlu, Eyüpsultan'da Lokman Çelik, Fatih'te Halit Özkarataşlıoğlu, Gaziosmanpaşa'da Neşe Fazlıoğlu, Güngören'de İsa Çetin, Kadıköy'de Levent Metin, Kağıthane'de Burhan Asaf Şafak, Kartal'da Nevzat Şavluk, Küçükçekmece'de Mehmet Yavan, Maltepe'de Küçükağa Hacıefendioğlu, Pendik'te Fahrettin Karakurt, Sancaktepe'de Cemil Cebir, Sarıyer'de İsmet Temel, Şile'de Necmettin Deniz, Silivri'de Ömer Hakverdi, Şişli'de Gülşen Kılınçer, Sultanbeyli'de Ömer Urgun, Sultangazi'de Yasin Kul, Tuzla'da İbrahim Gökay, Ümraniye'de Orçun Şekercioğlu, Üsküdar'da Turgut Sadıkoğlu ve Zeytinburnu'nda da Gökhan Kasap seçimde yarışacak.