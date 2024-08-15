Fatih Erbakan'dan AKP'ye Eleştiri: 'Erimekte Olan İktidarın Çırpınışları'

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan ve beraberindeki heyet, Gelecek Partisi Genel Merkezi'nde Ahmet Davutoğlu ve partililerle bir araya geldi. Basına kapalı görüşmenin ardından ortak basın toplantısı düzenlendi.

'TÜRKİYE'NİN EN HIZLI ERİYEN PARTİSİ'

Yeniden Refah Partisi'nden Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı seçilen Kasım Gürpınar'ın AKP'ye geçmesiyle ilgili Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum ile görüştüğü iddialarını da değerlendiren Erbakan, AKP'ye dair tespit ve eleştirilerde bulundu:

"Seçilmiş olan belediye başkanlarına maalesef seçim sonrasından itibaren iktidar kanadı çeşitli yollarla birtakım baskılarda bulundu... İmkansızlıklar içerisinde olan küçük yerleşim yerleri ve böylece etkiyle milletin iradesine rağmen siyaseten ve ahlaken uygun olmayan bir şekilde bu operasyon yapıldı ve transferler yapıldı. AK Parti, bugün Türkiye'nin en hızlı eriyen partisidir.

'BİR AYDA YÜZ BİNLERCE ÜYE KAYBI YAŞIYORLAR'

Yeniden Refah Partimize Türkiye'nin en hızlı büyüyen partisi diyoruz. AK Parti de Türkiye'nin en hızlı eriyen partisi. Bugün bir ayda yüz binlerce üye kaybı yaşıyorlar. Yukarıya sağdan soldan 3-4 kişi alalım, toplayalım. Bir görüntü aslında, erimekte olan iktidarın bir anlamda çırpınışları."

'ÇOK ÖNEMLİ ROL OYNADIK'

"Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın desteklemelerinden dolayı pişman mısınız" sorusunu yanıtlayan Erbakan, "Siyasi bir yol ayrımına girdiğimiz noktada bu gibi hamlelere karşı ve AK Parti iktidarının birtakım olumsuz açıklamalarına karşı hep bize sorulduğu zaman 'Bir fincan kahvenin 40 yıl hatırı vardır' diye cevap vermiştik. 14 Mayıs ve 28 Mayıs'ta Yeniden Refah Partimizin Cumhur İttifakı'nın içerisinde yer alması Cumhur İttifakı'nın başarısında çok önemli bir rol oynadı" diye konuştu.

Erbakan, TBMM Genel Kurulu'nda Anayasa Mahkemesi'nin (AYM) Can Atalay kararını görüşmek üzere yapılacak olağanüstü toplantıya parti olarak katılacaklarını söyledi.

'AYM KARARLARINA UYULMALI'

AYM kararlarına uyulması ve saygı duyulması gerektiğini belirten Fatih Erbakan, şunları söyledi:

"Refah Partisi'nin 1998 yılında kapatılması noktasında ne kadar hukuka aykırı da olsa ne kadar deliller somut, ne kadar yoruma dayalı bir şekilde haksız ve hukuksuz bir şekilde Refah Partisi kapatılmış olsa dahi, rahmetli Erbakan Hocamız, merhum liderimiz 'AYM'nin kararları bağlayıcıdır. Buna hepimiz haksız da görsek hoşumuza gitmese de uymak mecburiyetindeyiz. Riayet etmek mecburiyetindeyiz' demişti ve bütün bir camiasıyla beraber, teşkilatlarıyla, üyeleriyle beraber bu karara uymuştu, saygı göstermişti. Bugün de yine aynısının olması gerektiğini düşünüyoruz."

DAVUTOĞLU: ERDOĞAN, GAZZE'YE GİTME İRADESİ GÖSTERMELİ

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu da Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas'ın TBMM'deki konuşması ile dünya kamuoyunun dikkatini çekmesi gerektiğine işaret etti.

AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da Mahmud Abbas ile birilkte Gazze'ye gitmesi gerektiğini söyleyen Davutoğlu, şöyle konuştu:

"Sayın Mahmut Abbas'ın Filistin Devlet Başkanı sıfatıyla halkıyla buluşmak üzere Gazze'ye gitme kararının Türkiye'de açıklaması durumunda ve bunun için Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi kararlarına uygun olarak, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi güvenlik teminatı talep etmesi durumunda eminim hem Gazzeliler sahipsiz kaldıkları hissinden çıkacaktır, hem de dünyaya güçlü bir mesaj olacaktır.

Bu mesajın Ankara'dan verilmesinin önemine istinaden Sayın Erdoğan'a defalarca İslam İşbirliği Teşkilatı'nın liderler düzeyinde acilen toplanması çağrısında bulunmuştuk. Mahmut Abbas'ın böyle bir çağrı yapması durumunda Sayın Erdoğan'ın Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı olarak İslam İşbirliği Teşkilatı'nı acilen toplantıya çağırıp, Sayın Abbas'la birlikte Gazze'ye gitme iradesini dünya kamuoyuna duyurmasını rica ediyorum."