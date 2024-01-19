'Futbolda şike kumpası’ davası yeniden görüldü: Yakalama kararı çıkarıldı

FETÖ’nün ’futbolda şike’ soruşturmasında kumpas kurduğu gerekçesiyle yeniden görülen 88 sanıklı davada, 4 sanık hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

Fethullahçı Terör Örgütü’nün (FETÖ) ’futbolda şike’ soruşturmasında kumpas kurduğu gerekçesiyle 88 sanığın yargılandığı davada 4 Haziran 2021’de karar çıkmıştı. Kararın ardından dosyanın gönderildiği İstinaf Mahkemesi, sair suçlar yönünden dosyada usulü eksiklikler olduğu gerekçesiyle kararı bozmuştu. İstinaf Mahkemesi’nin usulen bozma kararı sonrası davanın yeniden görülmesine İstanbul 23. Ağır Ceza Mahkemesi’nde devam edildi. Duruşmaya aralarında Hidayet Karaca’nın da bulunduğu bazı sanıklar Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla bağlandı. 1 tutuksuz sanığın da katıldığı duruşmada Fenerbahçe Spor Kulübü adına avukat ile taraf avukatları da hazır bulundu. Duruşmada müşteki avukatları, ulaşılamayan sanıklar hakkında yakama kararı çıkarılmasını talep ettiler.

"BU AİDİYET DUYGUSUYLA ‘KUMPAS’ ALGISI ÜRETİLMİŞTİR"

Duruşmada savunma yapan sanık Nazmi Ardıç, davanın şike soruşturma çerçevesinde yürütülen adli soruşturma işlemlerinin bütünü olduğunu, kumpas iddiasının gizli tanıkla gündeme geldiğini, sürecin siyasetin temsil ettiği yargı süreci olduğunu belirtti. Sanık savunmasında, ‘’Fenerbahçe Spor Kulübü 20 milyondan fazla, 25 milyona yakın taraftarı olan bir kulüptür. İnsanlar bu kulübe gönüllerini vermiştir ve artık bir aidiyet duygusu oluşmuştur. Bu aidiyet duygusuyla ‘kumpas’ algısı üretilmiştir. Bununla FETÖ iddiaları, kumpas iddiaları üretilmiştir. Bu dava başlı başına uydurmadır.

Beraatımı talep ediyorum’’ ifadelerin kullandı. Sanık Hidayet Karaca ise Yargıtay’daki karar verilene kadar beklenilmesini talep etti.

4 SANIĞA YAKALAMA KARARI

Ara kararını açıklayan mahkeme sanıklar Necmettin Karapınar, Halil Ardıç, Harun Birsel ve Abdullah Çelik hakkında yakalama kararı çıkarılmasına hükmetti. Sanık Necati Keskin hakkında da zorla getirme kararı çıkaran heyet, duruşmayı 23 Mayıs tarihine erteledi.

İDDİANAMEDEN

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, FETÖ elebaşı Fetullah Gülen’in 35 yıldan 85 yıla kadar, kapatılan Zaman Gazetesi Genel Yayın Müdürü Ekrem Dumanlı’nın ise 35 yıldan 78 yıla kadar hapsi talep edildi. İddianamede, eski Emniyet Müdürü Ali Fuat Yılmazer ve dönemin İstanbul Emniyet Müdür Yardımcısı Mutlu Ekizoğlu’nun da aralarında bulunduğu diğer sanıkların ise farklı suçlardan hapsi talep edildi.

Kaynak: İHA