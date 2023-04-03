Yeni Akit yazarının 'Tuana' üzüntüsü: AKP gençliği ihmal etti, yatırımı başka şeylere yaptı

Yandaş Yeni Akit yazarı Abdullah Şanlıdağ, “Erdoğan’ın dava arkadaşları harekete geçiyor” başlıklı yazısında, AKP’nin ‘gençliği ihmal ettiğini’ söyleyerek, yatırımın ‘başka şeylere’ yapıldığını söyledi.

Şanlıdağ, Millet İttifakı’nın Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu’nun seçim kampanyasında Levent Yüksel’in Tuana şarkısının kullanılmasına ilişkin ise, "Tuana’yı, neden Ak Parti’nin keşfetmediğine üzüldüm, gerçeklikten uzak muhalefete kaptırmamalıydı bu şarkıyı" dedi.

"KARŞIMIZDA 90'LI YILLARIN SEÇMENİ VE GENÇLİĞİ YOK"

Yeni Akit yazarı, "Z Kuşağı' ismini verdiğimiz bu genç kuşağın 14 Mayıs’ta nasıl hareket edeceklerini kestirmek güç. Ancak edindiğim intiba şu oldu: Ak Parti, gençliği ihmal etmiş ve yatırımı başka şeylere yapmış. Modernizm birçok şeyin üstünden silindir gibi geçmiş ve hepimizi dönüştürmeyi başarmış. Karşınızda 90’lı yılların seçmeni ve gençliği yok" değerlendirmesini yaptığı yazısında, AKP’nin gençliği ihmal ettiğini söyleyerek şunları söyledi:

"Arkanda millet desteği varsa, sen de demokrasi, hukuk ve insan hakları çizgisinden ayrılmaz, ülkenin ekonomisini düzeltirsen, dış güçler sana hiçbir şey yapamaz. Elbette şer güçler Türkiye’nin kendi onuruyla ayakta kalmasını ve lider ülke olmasını istemez. Lakin sizin kıbleniz düzgünse, kötüler size zarar veremez.

"GENÇ KUŞAKLAR SİZİ DİKKATLE İZLİYOR"

Genç kuşaklar, sizi dikkatle izliyor. Söylediğiniz şeylerin toplumda bir karşılığının olmasına ve gerçekliğine dikkat edin. Orman köyünde çalışmalarımı bitirip şehre yöneldiğimde, Keklik Dağı’nın eteğinde mola verdim. Bir halk otobüsünün yanında yakılan çember ateşinde gençler bir şarkı dinliyordu. İster istemez kulak verdim. Dağlara bahar gelmiş, çiğdemler başını göstermişti. Sonradan seçim şarkısı olduğunu öğrendiğim Tuana’yı, neden Ak Parti’nin keşfetmediğine üzüldüm. Öyle ya, depremzedenin yaralarını bir bir saran Ak Parti, gerçeklikten uzak muhalefete kaptırmamalıydı bu şarkıyı."

Kaynak: Gerçek Gündem