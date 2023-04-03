İYİ Parti'den İzmir'de temayül yoklaması: Üyeler Müsavat Dervişoğlu ve Hüsmen Kırkpınar'ı seçti

İYİ Parti’nin İzmir’de dün yapılan temayül yoklamasından, 1. Bölge’de İYİ Parti Grup Başkanvekili Müsavat Dervişoğlu, 2. Bölge’de ise eski İzmir İl Başkanı Hüsmen Kırkpınar birinci sırada çıktı.

İYİ Parti, milletvekili listelerinin belirlenmesi için 15 ilde temayül yoklaması kararı aldı. Temayül yoklaması için dün İzmir’de de parti üyeleri sandık başına gitti. Parti üyeleri, İzmir genelinde 4 ayrı ilçe de kurulan sandıklarda oylarını kullandı.

64 adayın girdiği temayül yoklamasının sonuçları İYİ Parti İzmir İl Başkanlığı tarafından açıklandı. Açıklanan sonuçlara göre; İzmir 1. Bölge’de ilk sırada İYİ Parti Grup Başkanvekili ve İzmir Milletvekili Müsavat Dervişoğlu yer alırken onu Öztürk Keskin, Ülkü Doğan, Ali Topçu, Figen Yıldırım ve Lütfü İlteriş Öney takip etti. 2. Bölge’de ise sandıklardan eski İYİ Parti İzmir İl Başkanı Hüsmen Kırkpınar ilk sırada çıktı. Kırkpınar’ı Arzu Yıldırım, Tamer Cüce, Dinçer Işıktaş, Müjde Harput Apak ve Mümin Yalçınkaya takip etti.

İKİ İSİM TEMAYÜLE GİRMEDİ

İYİ Parti Genel Başkan Başdanışmanı ve İzmir Milletvekili Aytun Çıray ve İzmir’den aday adayı olan İYİ Parti Kalkınma Politikaları Başkanı Ümit Özlale, temayül yoklamasında yer almadı.

Kaynak: ANKA