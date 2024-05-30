Yargıtay Onursal Başkanı Sami Selçuk'tan tepki: "Türkiye'de verilen yargı kararlarının yüzde 99'u geçersizdir"

Yargıtay Onursal Başkanı Sami Selçuk, Türk Demokrasi Vakfı’nın (TDV) yaptığı toplantıda konuştu. TDV Başkanı Baki Mert’in açılış konuşması ile başlayan TED Başkanı Selçuk Pehivanoğlu’nun yönettiği “Türkiye’de Özgürlük Üreten Bir Sistem Nasıl İnşa Edilir” başlıklı toplantı 27 Mayıs’ta yapıldı. TBMM’de düzenlenen toplantıya Gelecek Partisi Antalya Milletvekili Prof. Dr. Serap Yazıcı, Demokrat Parti İzmir Milletvekili Haydar Altıntaş, DEVA Partisi Genel Başkan Yardımcısı Burak Dalgın da konuşmacı olarak katıldı.

“BEN BİLE HAK ARAMA ÖZGÜRLÜĞÜNÜ KULLANAMIYORUM”

Yargıtay Onursal Başkanı Sami Selçuk, Türkiye’deki yargı sisteminin doğru işlemediğine şu sözlerle dikkati çekti:

“Türkiye'de bugün verilen kararların yüzde 99'u geçersizdir çünkü mahkeme Yargıcı değişmez, dünyanın hiçbir yerinde değişmez. Bu nedenle Yedek Yargıç Kurulu getirilmiştir. Yasa dün de vardı bugün de var ama hiç Yedek Yargıç Kurulu’nun işlediğini gördünüz mü? Ben bile hak arama özgürlüğünü kullanamıyorum. Diyorum ki ‘Bunu şöyle yapsak da mahkemeye başvursak’ mahkemenin ne karar vereceğini bilmiyorum ne zaman karar vereceğini hiç bilmiyorum.”

“DEVLETİN KASASINDAN İMAMA PARA VEREREK LAİK OLUNMAZ”

Sami Selçuk, Diyanet’e bütçe verildiğini hatırlatarak bunun laiklik ilkesi ile bağdaşmadığını söyledi ve Yargıtay'ın Can Atalay kararını eleştirdi

“Demokrasinin D’si bile yok. Ne yazıyor Anayasa’da , ‘Türkiye demokratik…’ demokratik mi? Yok. Laik diyor, laik mi? Yok. Laik bir devlette devletin kasasından imama para vererek laik olduğunuzu iddia edemezsiniz. Boş laflardır bunlar, kimse kusura bakmasın. ‘Diyanet’in bütçesi 9 kat fazlaymış milli eğitimin bütçesinden.’ Bir de övünüyorsunuz, ayıbınızla övünüyorsunuz farkında değilsiniz. O zaman laik kelimesini kaldırın, niye kullanıyorsunuz kaldırın."

Kaynak: ANKA