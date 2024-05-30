ABD İstanbul Başkonsolosu Eadeh’den, İmamoğlu’na ziyaret

Amerika Birleşik Devletleri (ABD) İstanbul Başkonsolosu Julie A. Eadeh, Ekrem İmamoğlu’nu Emirgan'daki Beyaz Köşk'te ziyaret etti. Ziyarete ilişkin konsolosluğun sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda şunlar kaydedildi:

''Eadeh, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ile bir araya gelerek muhtemel işbirliği alanlarını ele aldı. ABD’nin Diplomatik Temsilciliği, burada, Avrupa’nın en büyük şehrinde Türkiye ile köklü iş birliğimizi geliştirmeye kararlıdır.''

"İKİLİ İLİŞKİLERİMİZİ KARŞILIKLI ÇIKARLARA DAYALI OLARAK İLERLETMEYE KARARLIYIZ"

İmamoğlu'nun uluslararası sosyal medya hesabından İngilizce yapılan paylaşımda ise "Bugün ABD Başkonsolosu Julie Eadeh'i Beyaz Köşk'te karşıladım. Karşılıklı çıkarlara dayalı olarak ikili ilişkilerimizi ilerletmeye kararlıyız. Megakentin temsilcisi sıfatıyla, ABD'deki megakentlerle daha güçlü bağlar kurmaya olan yoğun ilgimizin altını çizdim" ifadelerine yer verildi.

Kaynak: ANKA