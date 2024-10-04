Yandaş Yazar Yazdı: Erdoğan ve Yavaş Yarışırsa....

İktidara yakın Türkiye gazetesi yazarı Cem Küçük, "Metropoll’ün anketi ve Mansur Yavaş’ın ayak sesleri" başlıklı yazısında, Anadolu’da ekonominin seçmen üzerindeki birinci etken olduğunu vurguladı. Bugün seçim yapılsa AKP’nin birinci parti olacağını, ancak Cumhur İttifakı'nın Meclis çoğunluğunu alamayacağını yazdı

MANSUR YAVAŞ ÖNDE GÖZÜKÜYOR

Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde Mansur Yavaş’ın avantajlı olduğunu belirten Küçük, Erdoğan, İmamoğlu ve Yavaş’ın yarıştığı bir senaryoda, ikinci tura Erdoğan ve Yavaş’ın kalacağını ve mevcut şartlarda Yavaş’ın seçimi kazanacağını söyledi.

Küçük'e göre cumhurbaşkanlığı yarışı Ekrem İmamoğlu ile Mansur Yavaş arasında geçmesi halinde yine Yavaş kazanıyor. Küçük, bu durumu "Milletin Mansur Yavaş’a ilgisi yoğun. Mansur Yavaş’ın ayak sesleri her yerden duyuluyor. Tabii ki daha erken, çok şey değişir. Mansur Yavaş’ı insanlar kendinden görüyor. 'İmamoğlu gibi şikâyet etmiyor. Hükûmetle kavga etmiyor. Devleti idare eder' diye düşünülüyor ifadeleriyle değerlendirdi.

AKP GERÇEKLERİN FARKINDA DEĞİL

AKP'nin sokakta neler konuşulduğunun farkında olmadığını belirterek, Mansur Yavaş’ın halk tarafından olumlu görüldüğünü ifade eden Küçük, yazısını, "AK Parti bence hâlâ sokakta ne konuşulduğunun çok farkında değil. Benden söylemesi. En güçlü Erdoğancılar bile Mansur Yavaş’a rahatlıkla oy veririz diyorlar. İmamoğlu Karadenizli ama bugün seçim olsa Mansur Yavaş o bölgede İmamoğlu’nu rahat geçiyor. Bana inanmayan sokağa çıkıp vatandaşla konuşabilir." sözleriyle noktaladı.