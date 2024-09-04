Veli Ağbaba'dan Ömer Çelik'e 'Erken Seçim' Tepkisi: Yeter Bu Milletin Yakasından Düşün

CHP Malatya Milletvekili Veli Ağbaba, AKP Sözcüsü Ömer Çelik'i "Herhangi bir şekilde erken seçim yok" sözleri nedeniyle eleştirerek, “Yapılacak ilk seçimlerde CHP'nin göstermiş olduğu aday Cumhurbaşkanı olacak CHP de açık ara iktidar olacak. Bunun korkusuyla yaşamaya devam etsinler, kaçamayacaklar. Üç buçuk yıl daha kalırsa AKP hükümeti, maalesef ülkede onarılamaz yaralar açar. Yeter bu milletin yakasından düşün” dedi.

AKP Sözcüsü Ömer Çelik'in 'Herhangi bir şekilde erken seçim yok' açıklamasına CHP Malatya Milletvekili Veli Ağbaba'dan tepki geldi. Ülkede yaşanılan ekonomik sıkıntılara dikkat çeken ve iktidarı eleştiren Ağbaba, yapılacak ilk seçimlerde CHP adayının Cumhurbaşkanı olacağını vurgulayarak şunları söyledi:

" AKP sözcüsü 31 Mart travmasını atlatabilmiş değil, şokunu atlatabilmiş değil. Sanırım bunalımda, bizim önerimiz bir psikoloğa görünmesi. 31 Mart seçimlerinin galibi Cumhuriyet Halk Partisi hâlâ anketlerde açık ara CHP birinci parti gözüküyor. Genel Başkanımız bir meydan okuyor, partimize genel başkanımıza güveniyoruz o öz güven ile söylüyoruz hodri meydan diyoruz. Enflasyon rakamları açıklanıyor hedef tutmuyor. Büyüme rakamları ortada. Çiftçiler her yerde sokağa dökülmüş durumda. Emekli açlık sınırının bile altında yaşıyor. Asgari ücretin hali ortada, işsizlik almış başını gidiyor. Türkiye'de 6 milyon 300 bin ev genci var çalışmıyor, okumuyor. Bugün Sisi'den medet umar hale gelmiş, Sisi'nin eline eteğine yapışmış hâlâ Ömer Çelik konuşmaya devam ediyor. Yapılacak ilk seçimlerde CHP'nin göstermiş olduğu aday Cumhurbaşkanı olacak CHP de açık ara iktidar olacak. Bunun korkusuyla yaşamaya devam etsinler, kaçamayacaklar. Geçim yoksa seçim var. Korkunun ecele faydası yok.

'AKP 3.5 YIL DAHA KALIRSA MAALESEF ÜLKEDE ONARILAMAZ YARALAR AÇAR'

23 yıllık AKP iktidarında işsizlik, yoksulluk, yokluk ve dış politikada tutarsızlıklar olduğunu vurgulayan Ağbaba açıklamasında şöyle konuştu:

'Üç buçuk yılda yapacağımız çok iş var' diyor 23 yılda Türkiye'nin geldiği nokta belli işsizlik, yoksulluk, yokluk ve dış politikada tutarsızlıklar, hâlâ 'yapacağımız iş var' diyor. Üç buçuk yıl daha kalırsa AKP hükümeti, maalesef ülkede onarılamaz yaralar açar. Yeter bu milletin yakasından düşün. 31 Mart seçimlerine birazcık saygı gösterin. Belediyelerden hizmet görmek istiyorsa İstanbul'da tamamlanan metrolara binmeye davet ediyoruz. Ankara'ya gelsin yoksullara nasıl yardım ediyoruz. Gelsin Ömer Çelik neler yapmışız belediyelerde, nasıl yönetiyoruz sosyal yardım nasıl veriyoruz, ulaşımı nasıl sağlıyoruz, sosyal belediyecilik nasıl yapılıyor gelsin davet ediyoruz görsün."

Kaynak: ANKA