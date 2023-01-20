Veli Ağbaba: Uzman erbaşları kadroya almayanlar şehit cenazesinin önünde konuşmasınlar!

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Malatya Milletvekili Veli Ağbaba sözleşmeli memurlara kadro getiren “Devlet Memurları Kanunu ve Bazı Kanunlar ile 663

Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun” görüşmelerinde TBMM’de konuştu.

Türkiye’nin , AKP yönetiminde geçen yirmi yılın sonunda AKP eliyle yaratılan bir “mağduriyet cumhuriyetine” dönüştüğünü, çıkardıkları her kanunun yeni yeni mağduriyetler yarattığını ifade etti.

Ağbaba konuşmasında şunlara değindi:

3 KİŞİNİN SORUNUNU ÇÖZERKEN 5 KİŞİYİ MAĞDUR EDİYORLAR!

“Değerli arkadaşlar, bir konuyu çözmek, mağduriyetlere son vermek için öyle bir kanun hazırlıyorsunuz; 3 kişinin sorununu çözeyim derken 5 kişiyi mağdur ediyorsunuz. Dünyada bir mağduriyete son vermek için düzenleme yapılırken yeni mağduriyet alanları oluşturma başarısı herhâlde sizlere ait. Taşerona kadro müjdesi veriyorsunuz, müjdenin ardından yüz binlerce işçi mağdur oluyor; 3600 ek gösterge düzenlemesi yapıyorsunuz, binlerce memuru mağdur ediyorsunuz. Ülkeyi âdeta yazboz tahtasına çevirdiniz. Torba torba kanunlar getiriyorsunuz ki bu torba kanunun da mucidi sizsiniz; siyah, beyaz, her şey var kanunda ama hepsinin altı yırtık, açtığınız yırtıklar artık dikiş tutmuyor. Çıkardığınız yasaların yüzde 60'ı bir öncekinin hatasını düzeltmek için, her önünüze gelene mal bulmuş mağribî gibi el kaldırınca böyle oluyor. Yapay zekâ ya da bilgisayar bile bir işlem yaparken "Emin misiniz?" diye soruyor.

Maalesef, muhalefetin söylediği hiçbir söz dikkate alınmıyor. Ayrıca, biz de biliyoruz ki bu kanun tekliflerinin birçoğu sizler tarafından hazırlanmıyor, saray tarafından hazırlanıyor. Ne olur, el kaldırmadan bir baksanız tekrar bunları düzenleme ihtiyacı olmayacak. Değerli arkadaşlar, ben size söyleyeyim; birçok kanunun altındaki kanun teklifi sahiplerinin haberi bile yok, geçtiğimiz hafta bunun örneklerini gördük. En son, sözleşmeli personel... “

ŞİMDİ DE KADRO MAĞDURLARI YARATILDI!

“Sözleşmeli personelin kadroya geçirilmesi için bir kanun teklifi getirdiniz, getirdiğiniz kanun teklifinde tam 4 yeni mağdur grubu oluşturdunuz. Kim bunlar? 28 Kasım mağdurları, mazeret tayin hakkı mağdurları, KPSS şartı ve kadro kapsamı dışında kalan mağdurlar. Sorun çözerken çözümden daha çok mağduriyet yaratan bir iktidar olarak tarihe geçtiniz. (CHP sıralarından alkışlar) Sizi bu başarınızdan kaynaklı bir kez daha tebrik ederim.

Değerli arkadaşlar, kim bu 28 Kasım mağdurları? Getirilen kanun teklifinde sözleşmeli personelin kadroya geçiş hakkı için 28 Kasım 2022 şartı koşuluyor. Bu demek oluyor ki iki gün sonra, on gün sonra girenler, başlayanlar kadroya geçmek için dört yıl daha bekleyecekler.

Bu kanun teklifinde bir önemli mağduriyet daha var; onlarca, yüzlerce mesaj geliyor, telefon geliyor değerli arkadaşlar; tayin mağdurları yani eşleri, karıyı kocadan ayırdığınız mağdurlar. Değerli arkadaşlar, sözleşmeli personellerin mazeret tayin hakkına sahip olması için dört yıl şartı getirdiniz. Aileler zaten umut bekliyordu, çalışanların aile bütünlüğüne damga vurdunuz, çalışanların eşlerine, çocuklarına, anne babasına kavuşmasını süre şartına bağladınız. Yıllardır ailesine kavuşmayı bekleyen sözleşmeli öğretmenlere, hemşirelere, ebelere "İki yıldır çalışıyorsanız iki yıl daha, bir yıldır çalışıyorsanız üç yıl daha, 28 Kasım 2022 tarihinde işe başladıysanız dört yıl daha ailenizden uzak kalacaksınız." diyorsunuz. Sözde aile değerlerine önem veren, bunu sürekli vurgulayan AKP bu düzenlemeyle aile birliğinin temeline deyim yerindeyse dinamit yerleştiriyor. Şimdi, İbrahim Aydemir gibi dayısı, amcası olmayan insanlar ne yapıyor? Dört yıl çoluğundan çocuğundan ayrı kalıyor ama İbrahim Aydemir gibi dayın varsa şak diye tayin oluyorsun.

Maalesef, ne eşitlik var ne hakkaniyet var, hiçbir şey yok değerli arkadaşlar.

Şimdi, merak ediyoruz, Allah aşkına, aynı durumda sizin çoluğunuz çocuğunuz olmaz da, sizin yeğenleriniz olmaz mutlaka ama kimsesi olmayan garibanlar ne yapacak Allah aşkına dört yıl? Nereden nereye gidecek? Diyarbakır'dan Malatya'ya ya da Malatya'dan Eskişehir'e nasıl gelip gidecek arkadaşlar? Bunu hiç düşündünüz mü bilmiyorum. “

29 KASIMDA GİREN NOOLACAK?

Bir de KPSS şartına takılan mağdurlar var. Getirdiğiniz kanun teklifinde belediyelerde bundan sonra sözleşmeli personel olarak kadroya geçeceklere KPSS şartı getiriyorsunuz. Şimdi, soru şu değerli arkadaşlar: Kadro düzenlemesinde 28 Kasım tarihini esas aldınız. Peki, belediyelerde 29 Kasımda, 30 Kasımda, aralık ayında işe başlayan sözleşmeli personel ne olacak? İşten mi çıkarılacak? Bu kanun teklifinde bunun bir cevabı yok değerli arkadaşlar, Komisyonda gündeme getirmemize rağmen. Maalesef, belki de binlerce personel bu şekilde işsiz kalacak yeni mağdurlar ortaya çıkacak.

Değerli arkadaşlar, bu kanun teklifindeki bir diğer mağdursa kadro mağdurları. Bakın, basta PTT'de çalışan sözleşmeliler olmak üzere KİT personelleri... Biraz önce Vakıfbanktan biri mesaj çekmiş, onu da ifade edeyim, Vakıfbankta çalışan 1300 tane güvenlik personeli... Mecliste çalışan sözleşmeli danışmanlar... Geçen gün söyledim, Allah aşkına, şimdi odalarınıza gideceksiniz, danışmanların yüzüne nasıl bakacaksın İbrahim Aydemir, nasıl bakacaksın danışmanların yüzüne? Her gün basın toplantısı yapıyor, her gün o danışmanlar hazırlıyor ama danışmana kadroya gelince, yok. Arkadaşlar, bakın, burada bütün siyasi partilerin danışmanları var, hepimizden fazla çalışıyorlar, hepimizden fazla emek veriyorlar, gece ne zaman çıkarsanız onlar da o zaman çıkıyor ama onlar unutulmuş durumda. Ben şimdi beni dinliyorsa danışmanlar İbrahim Aydemir'i görünce selam vermeyin, kanun teklifi sahibine, hazırlayan Sayın Vekile selam vermeyin çünkü bunları mağdur eden, bu danışmanları mağdur eden bu, arkadaşlar.

BELEDİYEDEKİ TİYATROCUYA KADRO YOK! BU AYRIMCILIKTIR!

Şimdi, değerli arkadaşlar, 590 bin sözleşmeli personelin 458 bine kadro hakkı tanıdınız; bakın, belediye çalışan vekil memurlar yok, uzman çavuşlar yok, proje bazlı kısmi zamanlı çalışan sözleşmeliler yok. Sayın Bekaroğlu güzel bir konuşma yaptı, kitabın ortasından konuştu. Ya, devletteki tiyatrocuya kadro veriyorsun, Eskişehir'deki tiyatrocuya niye kadro vermiyorsun? Sayısı on binler değil, sayısı 1.000-1.500 arasında, belki 1.200; ya, bunu niye vermiyorsunuz? Eskişehir'de var, Antalya'da var, İstanbul'da var, Mersin'de var, büyük bir ayrımcılık, söyledi Sayın Bekaroğlu.

UZMAN ERBAŞLARI KADROYA ALMAYANLAR ŞEHİT CENAZESİNİN ÖNÜNDE KONUŞMASINLAR!

“Bakın, değerli arkadaşlar, "Adalet!" dedi, adalet. Böyle adaletsizlik olur mu? Şimdi, 132 bin kadroya geçmeyen memur var, sözleşmeli uzman erbaşlar var. Kusura bakmayın, öyle şehit cenazesinin önünde tabutun üzerinde konuşma yapmaya benzemez bu. Bu insanların hakkı mutlaka verilmelidir.

81 PUAN ALAN ATANDI 83 PUAN ALAN ATANMADI!

Değerli arkadaşlar, ucube, bir başka konu, 2020 yılı KPSS mağdurları. 15 binden fazla öğretmenin 2020 yılında Millî Eğitim Bakanlığı tarafından hakları gasbedildi. KPSS 2020 6-20 Eylül arasında gerçekleşti, sonuçları ise 22 Ekim 2020 tarihinde açıklandı. Yasaya göre sınavın geçerliliği bir yıl sürüyor. 2020 yılındaki atamanın ardından 2021 yılında bir atama daha gerçekleşti lakin bu atamada öncelik hakkı 2020 yılında sınava girenlere değil, 2021 yılında sınava girenlere verildi. 15 bin öğretmen atandığı bu dönemde 2021'deki KPSS'de 2020'dekinden daha az puan alanlar bölümlere yerleşti. Örneğin, okul öncesinde 2020 taban puanı 79,9 iken 2021'de 71,6 oldu. Yani burada matematiğin kurallarını değiştirdiniz. 83,3 mü yüksek, 81 mİ yüksek? Vallahi buna göre 81 yüksek. Puanı yüksek olanlar atanamadı, puanı düşük olanlar atandı.

USTA ÖĞRETİCİLER, VEKİL ÖĞRETMENLER ÜVEY EVLAT MI?!

“Bakın, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığından ek ders karşılığı çalışan mağdurlar var değerli arkadaşlar. Bunlar, on iki ay tam zamanlı görev yapan sosyolog, öğretmen, sosyal çalışmacı, psikolog, hemşire unvanlarındaki meslek elemanları yıllardır kadro bekliyor, sözleşmeli personel kadro düzenlemesinde bu çalışanlarımız yer almıyor; PIKTES çalışanları yer almıyor, TRT özel hukuk hükümlerine tabi personel yer almıyor, usta öğreticiler yer almıyor, vekil öğretmenler yer almıyor. Bunların adına diyorum ki: Bunların emekleri bu kanunu hazırlayanların gözüne dizine dursun! Sonra, aile sosyal destek programında 2.700 civarında çalışana bu düzenlemeyle kadro hakkı tanınmıyor.”

ŞEFLER, LİSE MEZUNU POLİSLER 3600 ALAMADI

“Değerli arkadaşlar, mağduriyet yaratma konusunda üstünüze yok. Şimdi, geçmişte yaptığınız mağduriyetlere de bir göz gezdirelim. Yıllardır söyledik, dile getirdik, 3600 ek gösterge düzenlemesi geldi. Değerli arkadaşlar, getirdiğiniz düzenlemelerde şefler 3600 ek gösterge hakkına sahip olamadı; üniversite mezunu olmayan polislerimiz 3600 ek göstergeden yararlanamadı; lise öğrenimli mezunlar 3600 ek göstergeden yararlanamadı; yardımcı hizmetler sınıfına bağlı olarak çalışan memurlar 3600 ek gösterge hakkından maalesef yararlanamadı.”

150 BİN TAŞERON İŞÇİSİNİ KADRO DIŞINDA BIRAKTINIZ!

“696 KHK düzenlemesinde taşeron mağdurları -bunu da defalarca dile getirdik arkadaşlar- 150 bine yakın insan kadro bekliyor; hastane bilgi işlem sisteminde çalışan 1.500 kişi, radyocu ve laboratuvar biriminde çalışan 6 bin işçi, görüntüleme merkezlerinde çalışan 2 bin işçi, Sağlık Bakanlığına bağlı birimlerinde çalışan 17 bin işçi, Karayolları, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığında çalışan 17 bin, PTT'de çalışan 14.336, çağrı merkezlerinde çalışan 13 bin, TCDD ve bağlı kurumlarında çalışan 6.300, TÜRKSAT'ta 4 bin, KİT'lerde çalışan yaklaşık 36 bin kişi, şeker fabrikalarında çalışan 5.300 kişi, üniversiteler ve bakanlıkta çalışan 4 bin işçi, Eti Madende 3.500, Millî Eğitim bünyesinde on ay çalışıp işsiz kalan 31 bin ve ÇAYKUR'un 9 bin işçisi. Değerli arkadaşlar, bunların sorunu çözülmediği sürece bu kanun adaletli bir kanun değildir.”