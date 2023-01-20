Tanju Özcan 'Erdoğan'a meydan okuyorum' dedi: Cumhurbaşkanlığı için beni aday gösterin

CHP’den bir yıllığına ihraç edilen Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, 2023 seçimlerinde aday gösterilmesi için altılı masaya seslendi.

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Tanju Özcan 'Erdoğan'a meydan okuyorum' dedi: Cumhurbaşkanlığı için beni aday gösterin

Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan düzenlediği basın toplantısıyla altılı masaya seslenerek “Beni aday gösterin” dedi.

“Erdoğan ve benzerlerini aday göstermeyin” diye konuşan Tanju Özcan, başarılı bir kariyer çizdiğini söyledi.

Altılı masaya bir mektup gönderdiğini söyleyen Özcan, “Bu mektup göreve talip olma ve aynı zamanda meydan okuma metnidir” dedi.

Özcan’ın konuşmasından öne çıkanlar şöyle,

*Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’a karşı benden daha çok seçim kazanmış, Atatürk ilkelerine sonuna kadar bağlı, gerçek bir Türk milliyetçisi aday bulursanız ona bir sözüm yok. Ama yanlış bir tercih sonrasında kaybedilecek bir seçim yaşanması halinde Türk milletinin ve gelecek nesillerin sizi vicdanlarında yargılayıp nasıl bir vicdani hüküm vereceklerinin takdirini de sizlere bırakıyorum.

*Özellikle sayın (CHP Genel Başkanı Kemal) Kılıçdaroğlu’nun tarif ettiği aday tiplemesi tamamen bana uymaktadır.

*Adayı uzakta aramayın. Erdoğan ve benzeri çakma adayları gündeminize dahi almayın. 


*Siyasette bazen görev verilir, bazen de göreve talip olunur. Ben göreve talibim. 

*Bu sadece bir mektup değil, bir meydan okuma. Erdoğan’a meydan okuyorum.

*Ben Erdoğan’a Karşıyaka’nın (İzmir) Çankaya’nın (Ankara), Beşiktaş’ın (İstanbul) belediye başkanı olarak meydan okumuyorum. Erdoğan’ı kendi siyasi kalesinde (Bolu)  mağlup etmiş Bolu belediye başkanı olarak meydan okuyorum.

*Milletvekilliği ve belediye başkanlığı dönemlerinde kimseyi ötekileştirmeyen, ayrım yapmayan, insanları hor görmeyen bir kamu yöneticisi olarak Erdoğan’a meydan okuyorum.

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