Veli Ağbaba 'taş'ı unuttu, sosyal medya kahkahaya boğuldu: 'Elimi değil gövdemi sokmaya geldim'

CHP tarafından Malatya Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na aday gösterilen Veli Ağbaba, seçim çalışmaları kapsamında vatandaşlarla bir araya geldi.

Katıldığı seçim mitinginde konuşan Ağbaba, sözlerine "İyi ki Malatyalıyım. İyi ki bu kentin, milletvekiliyim evladıyım. Doğup büyüdüğüm, sokağında top oynadığım, yaramazlık yaptığım, simit sattığım, ekmeğimi çıkardığım kentin yerle bir olduğunu gördüm. Duydum ki Malatyalılar, her kesimden Malatyalılar beni göreve davet ediyor. 'Gelmiyorlar. Gel Malatya'ya sahip çık' diyorlar. Ben de bugün milletvekilliğini bıraktım. Bugün yanınızdayım, huzurunuzdayım" diye başladı; ardından şunları kaydetti:

"Malatya'yı ayağa kaldırmak için, Malatya'yı tekrar eski Malatya yapmak için huzurunuzdayız. Emrinizdeyiz. Elimi değil gövdemi sokmaya geldim. Elimi değil vücudumu Malatya'yı ayağa kaldırmak için sokmaya geldim, huzurunuza geldim."

Ağbaba'nın "taşın altına" demeyi unutması, sosyal medya kullanıcılarının kahkahaya boğulmasına neden oldu.