Vahap Seçer: İktidar kapısının anahtarı belediye başkanlarının elindedir

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, CHP Yenişehir İlçe Başkanlığı tarafından düzenlenen ‘CHP Yenişehir İlçe Örgütü Danışma Kurulu Toplantısı’na katıldı.

Danışma Kurulu Toplantısı’nda konuşan Başkan Seçer, sahada yapılan çalışmaların çok önemli olduğuna işaret etti. Uzun yıllardır protokollerde yalnızca iktidar mensubu kişilerin yer aldığını fakat 31 Mart seçimlerinde yerel yönetimlerde yaşanılan devrimle bunun değiştiğini belirten Seçer, “31 Mart’tan sonra 2 bayram oldu; 23 Nisan ve 19 Mayıs. Tablo tamamen değişti. Gittik, gördük, ellerini tuttuk, kalplerine girdik, olanca hızımızla çalıştık. Kampanyada etik şartlar altında her türlü enstrümanı, argümanı kullandık ve hem Türkiye’de hem de şehrimizde çok değerli bir sonuç aldık. Çıkıp hizmetinizi anlatırsanız, sizin yanınıza koştura koştura gelen Yörük kadının, erkeğin, çocuğun elini canı gönülden sıkar, gözünün içine bakarsanız hiç merak etmeyin; ‘Bu seçimde zaten size oy verdim, hiç oy vermemiştim’ der, bir dahaki seçimde de verir. Asıl bizi sevindirecek olan, 4 yıl sonra yapılacak olan genel seçimde de partimize oy verme ihtimalleri” diye konuştu.

Siyasi mühendislik yapmaya gerek olmadığını söyleyen Seçer, toplumun sosyolojisinin belli olduğunu vurgulayarak, şöyle devam etti:

“İnsanlar Türkiye toplumunun realitesini çalışıyor, yıllarca bilimsel araştırmalar yapıyor önünüze koyuyor. ‘Al bu sosyolojiye göre stratejini belirle’ diyor. Belediye başkanlarının takip edeceği yol, strateji budur. Her yıl yaptığımız alan yoklamalarında; ‘toplumun talebi nedir, şikayeti nedir, eksiği nedir, özlemini nedir, Yenişehir’de nedir, Mut’ta nedir?’ yatırım programlarını bu çerçevede yaptık.”

"HİÇBİR ZAMAN GÜÇSÜZ BİR BELEDİYE OLMADIK"

Hiçbir zaman güçsüz bir belediye olduklarını söylemediğini belirten Seçer, “Biz 5 yıl sürede yaptığımız hizmetlerimizle örgüt başkanlarımızın, yöneticilerimizin, siz değerli üyelerimizin başını öne eğdirmedik. Çünkü sizin belediye başkanlarınız hizmet yaptı. Kimi eksik yaptı, kimi gayet iyi yaptı, kimi çok iyi yaptı ama herkes sosyal demokrat belediyecilik anlayışıyla bu kente hizmet etme gayreti içerisinde oldu. Bundan sonraki süreçte biz işimize bakarız, yolumuza devam ederiz” dedi.

“İKTİDAR KAPISININ ANAHTARI BELEDİYE BAŞKANLARININ ELİNDEDİR”

Seçer, yeni kazanılan belediyeler ve belediye başkanlarının yanında olduklarının altını çizerek, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Asıl maharet onlarda, 2024’te iktidarın kapısının anahtarı onların elinde. Kilidi takarlar, açarlar ya da açamazlar ama eski görev yapan, özellikle ikinci dönemini yaşayan 6 büyükşehrin yine bu süreçte lokomotif olacağını düşünüyorum. İşte o zaman 5 yıldır Türkiye’de estirilen Cumhuriyet Halk Partisi Belediyeciliği, Cumhuriyet Halk Partili Başkanların sosyal demokrat, halkçı belediyeciliği katlanarak devam ederse, yine konuşulursak hiç merak etmeyin 2028 yılında ya da daha önce yapılacak seçimlerde iktidar kaçınılmaz. Tabii ki Türkiye’nin konjonktürü ve Cumhuriyet Halk Partisi’nin üreteceği politika, güdeceği siyaset genel seçimlerde asıl belirleyici olur.”

Vatandaşa daha güzel projeler uygulayacaklarını da sözlerine ekleyen Seçer, “Daha kalıcı, güvenilir ve güçlü bir hizmet anlayışıyla sadece yerel yönetimlerde şahsımıza değil, genel seçimlerde de ‘madem başkanlar iyi yönetiyor, neden Cumhuriyet Halk Partili bir hükümet bu ülkeyi yönetmesin?’ anlayışını onların aklına sokacağız. Onlara o güveni inancı vereceğiz” diyerek, konuşmasını tamamladı.

Kaynak: ANKA