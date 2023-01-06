'Ünsal Ban da işin içinde': CHP'li Başarır, THK Üniversitesi'ndeki skandalı duyurdu!

Konu ile ilgili mahkeme kararı eline ulaşan Başarır, üniversite arazisinin ederinin çok altında bir fiyata peşkeş çektirildiğini ve bu şekilde üniversitenin milyonlarca lira zarara uğratılırken yandaşlarının haksız kazanç sağladığını belirtti.

YAPILAN ARAZİ SATIŞI DEĞİL PEŞKEŞ ÇEKİLMESİDİR

Türk Hava Kurumu Üniversitesi’ne ait olan Ankara Yenimahalle İlçesi Macun 1 Mahallesi’nde 41749 ada 4 parsel numaralı arsanın ihale komisyonu dahi oluşturulmadan, sözde bir ihaleyle kat karşılığında bir firmaya peşkeş çekildiğini dile getiren CHP’li Başarır, “Ünsal Ban’ın rektörlüğü döneminde Türk Hava Kurumu Üniversitesi’ndeki skandalların ne yazık ki sonu gelmiyor. Sahte diploma iddiasından sonra şimdi de 2013 yılında ekspertiz değeri 20 milyon TL olan üniversiteye ait Ankara’daki arazinin 2015 yılında 7 milyon TL gibi komik bir rakama satılması var. Bu, arazinin satışı değil arazinin peşkeş çekilmesidir” dedi.

ÜNSAL BAN İŞİN İÇİNDE

Söz konusu üniversiteye ait arazi satışının birden fazla usulsüzlük içerdiğini ifade eden CHP’li Başarır, “Yapılan bu usulsüzlükler Ankara 9. Sulh Hukuk Mahkemesi tarafından tespit edilmiş ve arazinin üniversiteye geri verilmesi karara bağlanmıştır. Ayrıca üçüncü şahıslara ait bağımsız bölüm tapularından doğan mağduriyetlerin giderilmesi, ihalede yetkisiz ve temelde geçersiz işlem yapan , iradeyi fesata uğratan şahıslara yöneltilmesine karar verilmiştir. Peki bu iradeyi fesata uğratan şahıslar arasında kimler var; tabi ki en başta AKP Erzurum Milletvekili Zehra Taşkesenlioğlu Ban’ın eşi Ünsal Ban var” sözlerini dile getirdi.

BÜTÜN KİRLİ İŞLERİN TAKİPÇİSİ OLMAYA DEVAM EDECEĞİM

Usulsüzlüklerin hemen hemen her kurumda yaygınlaştığını söyleyen CHP’li Başarır, “Türk Hava Kurumu Üniversitesi’nde olduğu gibi her kurumdaki yolsuzlukların, haksızlıkların ve usulsüzlüklerin peşindeyiz. Bu halkın parasını kimler yiyor, kimlere peşkeş çekiliyor hepsini tek tek ortaya çıkaracağız. Bu zamana kadar halkımızı zarara uğratan bütün kirli işlerin takipçisi oldum olmaya da devam edeceğim. Bu asli görevimi yerine getirirken de hiç kimseden korkmadım, korkmayacağım. Ne yazık ki adaletsizlikleri, haksızlıkları ortaya çıkaranların çeşitli yollarla susturulmaya çalışıldığı bir süreçten geçiyoruz. Haksızlıklar karşısında hiçbir zaman susmadım, susmayacağım” sözlerini ifade etti.