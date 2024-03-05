Umut Şenol, Şimşek'in Murat Kurum ve metro vaadinin perde arkasını açıkladı: Üç yılda yüzde 662 zam, utanın gidin ödevinizi yapın

CHP'li Umut Şenol, Mehmet Şimek'in “Murat kardeşimiz gelirse metro yapımı hızlanırsa herkes kazanır. Şirketlerimiz kazanır" sözlerine karşılık, marketteki ürün fiyatlarına 3 yılda gelen zammı göstererek, "Üç yılda yüzde 662 zam, utanın gidin ödevinizi yapın" dedi.

Umut Şenol, Şimşek'in Murat Kurum ve metro vaadinin perde arkasını açıkladı: Üç yılda yüzde 662 zam, utanın gidin ödevinizi yapın

CHP İBB Belediye Meclisi Üyesi Umut Şenol, marketlerde aynı ürünlerin 3 yılda yüzde 662 oranında zamlanmasına tepki göstererek Mehmet Şimşek'in sözlerini eleştirdi.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, geçtiğimiz gün yaptığı açıklamasında AKP'nin İBB Adayı Murat Kurum'u överek, “Murat kardeşimiz gelirse metro yapımı hızlanırsa herkes kazanır. Şirketlerimiz kazanır" demişti.

X hesabından paylaşım yapan Umut Şenol, Şimşek'in bu sözlerini eleştirdi.

A101 marketlerdeki ürünlerin, Haziran 2020 ile Mart 2024 arasındaki fiyatlarının karşılaştırmasını paylaşan Şenol, aradaki fiyat artışının yüzde 662 olduğunu belirtti.

Şenol, "Bakın çok değil, 3,5 yıl önce, 143 TL’ye aldıklarınızı bugün 946 TL’ye alıyorsunuz. Bu yüzden Mehmet Şimşek size belediye seçimlerini, metro’yu falan anlatıyor. %662 üç yılda. Utanın, gidin ödevinizi yapın" dedi.

Kaynak: Gerçek Gündem

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