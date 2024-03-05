CHP Belediye Başkan Adayı Tonguç Çoban: Kağıthane zor ama başarılamaz bir yer değil

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Kağıthane Belediye Başkan Adayı Tonguç Çoban, Gerçek Gündem’in Seçim İşleri programına katılarak Hilmi Hacaloğlu’nun sorularını yanıtladı.

2023 Genel Seçimlerinde Adalet ve Kalkınma Partisi (AKP) Kağıthane’de yüzde 38,80 oy alırken; Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) yüzde 24,53 oy almıştı. 2019 Yerel Seçimlerinde ise AKP yüzde 54,40; CHP desteği ile seçime giren İYİ Parti adayı ise yüzde 31,12’lik oy oranına sahipti.

“KREŞ SAYISINI 10’A ÇIKARACAĞIM”

CHP adayı Tonguç Çoban, Kağıthane’de önemli sorunlar yaşandığını belirterek seçim vaatlerini şöyle sıraladı:

“Kağıthane’de kreşimiz yoktu. Gürsel Mahallesi’nde İBB kreşimizi açtık. 33 yıldır kreş bile açılmamıştı. Rekabet sayesinde Kağıthane Belediyesi iki tane kreş açtı. Önümüzdeki 3 yıl içerisinde 10’a çıkaracağım bu kreş sayısını.

Göreve gelir gelmez 2 tane kent lokantası açacağım. Bir tane yurt açmak için yer arayacağız.

İBB’nin engellilere yönelik bir merkezi var. Kağıthane Beldiyesi yer göstemiş. İBB başka yerlerde de tesis istemiş, verememişler. Ben hemen yer vererek büyükşehire bu imkanı sağlayacağım.

Ulaşım büyük problem, çok büyük bir şikayet var. Bir hat daha gelecek. Cendere Vadisi’nden de bir hat daha geliyor. Bu hatla beraber ulaşım kolaylığı sağlanacak. Ring seferleri oluşturarak vatandaşları bu duraklara ulaştıracağım.”

“YAPI STOĞUNUN YENİLENME İHTİYACI ÇOK FAZLA”

Çoban, İstanbul’daki en büyük sorunlardan biri olan kentsel dönüşüm konusuna da değindi: “Kağıthane’de dere yataklarında sıkınıtılar var. Ancak tepelik alanlarda çok büyük sıkıntılar yok. Yapı stoğu eski olduğu için yenilenme ihtiyacı çok fazla. Dönüşüm ofisleri açacağız. Vatandaş bize güvenip inandığı zaman sözleşmeyi bizimle imzalayacak. Müteahhit de sözleşmeyi bizimle imzalayacak. Dolayısıyla vatandaş da ‘benim param dönüşüm sürecinde yenilenmeye gidiyor’ diyecek.”

“İLK DEFA OY KULLANACAK 5 BİNE YAKIN SEÇMEN VAR”

AKP’nin Kağıthane’de oy kaybı yaşayacağını, Yeniden Refah Partisi’nin aday çıkarmasının iktidar partisinin bölgede alacağı oy üzerinde etkisi olacağını belirten Çoban, Kağıthane’deki genç nüfus oranına da dikkat çekti. Çoban, Kağıthane’de ilk defa oy kullanacak 5 bine yakın seçmenin olduğunu belirterek, “Kağıthane’de çok yoğun genç nüfüsu var. Gençlik kollarımız ilk defa oy kullanacaklarla bire bir temas kuruyor. Gençlerin onları dinleyen kişilere ihtiyaçları var. Kendilerine daha özgür ortamlar yaratılmasını istiyorlar” diye konuştu.

“RANTA DEĞİL HALKA YÖNELİK HİZMET”

Tonguç Çoban, ranta değil halka yönelik hizmet yapacaklarını belirterek, “Biz, sendikacı kökenden geliyoruz. Bugün CHP ile herkesi kucaklayan sosyal demokrat bir çizgideyiz. Kağıthane zaten kazanılamaz yaklaşımı yok. Belediye başkanı kendi kentindeki çoğulcu yapılara uygun atmosferi sağlamakla yükümlüdür, kimseyi dışlayamaz. Parkta, kreşte, sosyal alanlarda bunları yapacağımızın güvenini verdiğimizde AKP’ye oy vermiş insanlar bile bize oy vereceklerini söylüyor” dedi.

“VATANDAŞ ERDOĞAN’A TEPKİSİNİ SANDIKTA GÖSTERECEK”

Vatandaşın ekonomik açıdan sorunlar yaşadığını söyleyen Çoban, insanların bu konuda da tepkilerini dile getirmekten çekinmediğini ifade etti:

“Fiyatların etiketleri sürekli değiştiriliyor. Ben vatandaşa kendimi tanıtıyorum, hemen bana derdini anlatmaya başlıyor. Vatandaş ‘artık bizi hiç kimse anlamıyor’ diyor. İyiye gidebilecek bir işaret de alamıyorlar iktidardan. Vatandaş Erdoğan’a tepkisini sandığa yansıtacak çünkü rahatsız olduklarını ifade ediyorlar. Daha iyiye gideceğine dair bir umut da yok. Toplumda ekonomik bir reaksiyon var.”

“BİZİM ESAS AMACIMIZ İSTANBUL’U KAZANMAK”

Çoban, en büyük hedeflerinin İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin yeniden kazanılması olduğunu söyledi. Çoban adaylık sürecini ise şöyle özetledi: “Ekrem İmamoğlu bana ‘sen Kağıthane’de oturuyorsun, 14 yıl oradasın’ dedi. Hiç düşünmedim. Bizim esas amacımız İstanbul’u kazanmak. İşin içine girdikten sonra asla değişmez denilen Kağıthane’nin öyle olmadığını gördüm. 15 gündür sahadayım, Kağıthane AKP’nin kalesi değil, asla kazanılamaz gibi bir düşünce de yok. Kağıthane çok zor bir yer ama biz zorluklar için mücadele ediyouruz, o gelenekten geliyoruz.”

“KEMAL KILIÇDAROĞLU’NUN BÜYÜK BİR SAĞDUYUYLA CHP’NİN BAŞARISINI DİLEDİĞİNİ BİLİYORUM”

Çoban, 4-5 Kasım’da gerçekleştirilen CHP’nin 38. Olağan Kurultayı hakkında da konuştu.

Çoban, “O gün Kemal Kılıçdaroğlu’nun geldiği ve Ekrem İmamoğlu’nun onu karşıladığı anda da yanlarındaydım. Kemal Bey bizim Genel Başkanımızdı, yıllarca emek verdi. Büyük bir sağduyuyla CHP’nin başarısını dilediğini biliyorum. O günkü kurultayda ortaya çıkan tablo daha sağlıklı olsa daha iyi olacaktı. Ekrem İmamoğlu, ‘kalpleri onarmak için hep beraber bir çaba harcamak zorundayız’ demişti. Bu çaba da karşılıklı. Kemal Kılıçdaroğlu’nun da bu çabayı sağlayacağına inanıyorum” dedi.

Kaynak: Gerçek Gündem