Fatih Erbakan'dan Menzil şeyhine ziyaret

Yeniden Refah Genel Başkanı Fatih Erbakan, Menzil cemaatinin şeyhlerinden Muhammed Saki Erol’la görüştü.

Son Güncelleme:
Fatih Erbakan'dan Menzil şeyhine ziyaret

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, Menzil cemaatinin Adıyaman kolunun şeyhi Muhammed Saki Erol'u ziyaret etti. Ziyarete ilişkin fotoğraflar partinin sosyal medya hesabından paylaşıldı. Partinin açıklamasında “Genel Başkanımız Dr. Fatih Erbakan, Adıyaman Menzil köyünde Seyyid Muhammed Saki Hazretlerini ziyaret etti” denildi.

Menzil cemaati, 2023 genel seçimlerinde Cumhur İttifakı’nı destekleyeceklerini açıklamıştı. Açıklamada, “Net hedeflerin hızlıca ve kararlılıkla hayata geçirilebilmesi adına geçtiğimiz kritik dönemin tecrübesini önemsiyoruz. Bu vesileyle hem Cumhurbaşkanlığı hem de Milletvekili Genel Seçimleri’nde Cumhur İttifakı’nı destekliyoruz” denilmişti.

Etiketler
2024 Yerel Seçimleri Fatih Erbakan Yeniden Refah Partisi
Son Güncelleme:
Fuhuştan tutuklanan AKP'li aday, Kurum ve Yıldırım ile aynı karede Fuhuştan tutuklanan AKP'li aday, Kurum ve Yıldırım ile aynı karede
Emekliler için çok uygun! Türkiye'nin en mutlu 3 şehri belli oldu Emekliler için çok uygun! Türkiye'nin en mutlu 3 şehri belli oldu
CHP Belediye Başkan Adayı Tonguç Çoban: Kağıthane zor ama başarılamaz bir yer değil Kağıthane zor ama başarılamaz bir yer değil
Emeklilik için Dünya genelindeki en iyi şehirler belli oldu! Türkiye'den de 1 şehir var Emeklilik için Dünya genelindeki en iyi şehirler belli oldu! Türkiye'den de 1 şehir var
ÇOK OKUNANLAR
En sevilen 5 burç belli oldu En sevilen 5 burç belli oldu
Metropoll Araştırma Başkanı Özer Sencar: Erdoğan yanlış seçim yaptı, bu yanlış adayların mutlaka bir faturası olacaktır "Erdoğan yanlış seçim yaptı, bu yanlış adayların mutlaka bir faturası olacaktır"
Geçinmek imkansız: En kavgacı 5 burç açıklandı Geçinmek imkansız: En kavgacı 5 burç açıklandı
ORC Araştırma anketi, İzmir'deki kıran kırana yarışı gözler önüne serdi ORC Araştırma anketi, İzmir'deki kıran kırana yarışı gözler önüne serdi
'Ali Yerlikaya'nın böylesi bir atamayı imzalaması ilginç, piyango oldu' 'Ali Yerlikaya'nın böylesi bir atamayı imzalaması ilginç'