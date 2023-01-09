Ümit Özdağ'dan Zafer Partisi'ne üye olanlara dev kampanya: Cilt bakımı ücretsiz

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, partisine üyelik için kampanya başlattı. Özdağ, partisine üye olan 10 kişinin İstanbul Gaziosmanpaşa'da bulunan bir güzellik salonunda ücretsiz cilt bakımı alacağını duyurdu.

Ümit Özdağ'dan Zafer Partisi'ne üye olanlara dev kampanya: Cilt bakımı ücretsiz

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, partisine üyelik için sosyal medya hesabından ilginç bir kampanya başlattı.

Özdağ, partisine üye olan 10 kişinin İstanbul Gaziosmanpaşa'da bulunan bir güzellik salonunda ücretsiz cilt bakımı alacağını duyurdu.

Özdağ'ın kampanya paylaşımı şöyle:

"İstanbul Gaziosmanpaşa'da harika bir güzellik salonu açan Dilek Hanım, Zafer Partisi'ne üye olan 10 kadın için ücretsiz cilt bakımı ve Zafer Partisi üyesi kadınlara sürpriz indirimler yapacağı sözünü verdi. E-Devletten Zafer Partisi üyesi olduğunuzu gösterip, indirimli hizmet alabilirsiniz."

Ümit Özdağ'dan Zafer Partisi'ne üye olanlara dev kampanya: Cilt bakımı ücretsiz - Resim : 1

Kaynak: Gerçek Gündem

Etiketler
Ümit Özdağ Zafer Partisi
CHP'li Özkoç'tan Erdoğan'a: Milletin gözünün içine baka baka yalan söyleme Siyaset 09 Ocak 2023 17:02
Muhsin Yazıcıoğlu dosyası üçüncü kez açılıyor Siyaset 09 Ocak 2023 16:40
Babacan'dan, Altılı Masa'nın Cumhurbaşkanı adayına ilişkin açıklama Siyaset 09 Ocak 2023 15:47
AKP'den 'Anayasa' turu: HDP'den 'görüşmeme' kararı Siyaset 09 Ocak 2023 15:11
ÇOK OKUNANLAR
İslam Memiş altının zirveyi göreceği tarihi açıkladı İslam Memiş altının zirveyi göreceği tarihi açıkladı
Kürt seçmen anketi: HDP kapatılırsa hangi partiye oy verirler; Millet İttifakı'nın adayı kim olmalı? HDP kapatılırsa hangi partiye oy verirler; Millet İttifakı'nın adayı kim olmalı?
Son anket: Erdoğan'ı sadece Kılıçdaroğlu geçebiliyor Son anket: Erdoğan'ı sadece Kılıçdaroğlu geçebiliyor
Emeklilerin bayram ikramiyeleriyle ilgili yeni gelişme: Kulisler hareketlendi, gündemdeki tarih beklentileri yükseltti Kulisler hareketlendi, gündemdeki tarih beklentileri yükseltti
Siri'yi icat eden Türk bilim insanı... Denizli'de çobanlık yaparken keşfedildi Siri'yi icat eden Türk bilim insanı... Denizli'de çobanlık yaparken keşfedildi