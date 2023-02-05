Ümit Özdağ'dan İskilipli Atıf anmasına tepki: Vatan hainlerini ananları vatana ihanet ile yargılayacağız

Kuvâ-yi Milliye ve cumhuriyet karşıtı olan İskilipli Atıf vefatının 97. yıl dönümünde memleketi Çorum’da valilik tarafından düzenlenen törenle anıldı. İskilipli Atıf türbesinde gerçekleşen anmanın fotoğraflarının sosyal medyada paylaşılması, tepkilere neden oldu.

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ sosyal medyadan yaptığı paylaşımla İskilipli Atıf anmasına tepki gösteren isimler arasında yer aldı.

Çorum Valiliği'nin paylaşımına tepki gösteren Özdağ, "Vatan hainlerini ananları vatana ihanet ile yargılayacağız" ifadelerini kullandı.

İSKİLİPLİ ATIF KİMDİR?

Cumhuriyete ve devrimlere karşı söylemleriyle bilinen İskilipli Atıf Hoca; Mahmut Şevket Paşanın katli nedeniyle suçlanarak Sinop'a sürülmüştü.

İskilipli Atıf, Teali İslam Cemiyeti Başkanı (Reisi Evvel) olarak yayınladığı bildiride; Mustafa Kemal Atatürk ve Kuvay-ı Milliye için “Elinize aldığınız bu fetva Allah'ın emridir, Padişah fermanıdır. Sizler bu katil canavarları daha fazla yaşatmamakla mükellef ve görevlisiniz. Bunların vücudlarını külliyen ortadan kaldırmak Müslümanlık için farz olmuştur” ifadelerini kullanmıştı.