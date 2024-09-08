Ümit Özdağ'dan Çarpıcı 'Dilan Polat' İddiası: İki Siyasetçi Arasında Pazarlık Olmuş, Miktar Telaffuz Edilmiş

Kara para aklama ve suç örgütü kurma gibi suçlardan yargılanan sosyal medya fenomeni Dilan Polat ve eşi Engin Polat dahil 28 sanığın yargılandığı davada, tutuklu son 4 sanık da tahliye edildi. Dilan Polat, eşinin tahliyesinin ardından onu almaya giderken arabasında eğlendiği bir video paylaştı.

Bu videoyu kendi sosyal medya hesabından paylaşan Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, "Hapishaneden nasıl çıktığını biliyorum. Ne yazık ki yazamıyorum. Sen, kocan ve benzerleriniz 85 yaşında kadınların kağıt mendil satarak kiralarını ödemeye çalıştığı, pazar yerlerinde çürümüş meyvaları toplayarak karnını biraz doyurabildiği bir ülkede hak etmediğiniz ve terbiyesizce yaşadığınız görgüsüz zenginliğiniz ile hem zamanın ruhunu hem devrin yüz karasını temsil ediyorsunuz” paylaşımını yapıp gençlere onları örnek almama çağrısında bulundu.

'BEN NE KONUŞTUĞUNUZU BİLİYORUM'

Sözcü TV'de İpek Özbey'in "Nokta Atışı" programına konuk olan Özdağ, çok konuşulan paylaşımı hakkında şöyle konuştu:

"Ben şeffaf siyaset gereği bildiklerimi çoğu zaman halkla paylaşırım. Mili güvenlik meseleleri ile ilgili bir şey olursa bunu paylaşmam ve paylaşmayacağımı da söylerim. Bu karar çıkmadan önce bir arkadaşım tesadüfen iki politikacı arasındaki konuşmayı ve konuşmanın içeriğini dinlemiş. Bana karar çıkmadan önce yazılı olarak aktardı. Ben de 'Bunu paylaşabilir miyim?' diyerek hukukçularla konuştum. Hukuken paylaşmamın sakıncalı olduğunu ifade ettiler. Ben de onun için 'Nasıl olduğunu biliyorum ama paylaşamam' dedim. Paylaşmam iki siyasetçinin de inkar etmesiyle sonuçlanacak. Bu açıdan paylaşmak hukuken doğru değil.

Çok saygıdeğer bir hukukçu hanımefendi paylaşmam doğrultusunda bir tweet attı. Ben de kendisini aradım ne olduğunu anlattım ve 'Paylaşırsam savunmamı üstlenir misiniz?' dedim. 'Hiç yaklaşmam' dedi. İki kişi arasında bir konuşma olmuş, bir pazarlık olmuş, miktar telaffuz edilmiş. Bana gelen bilgi bu. Bu konuşmayı yapanlar bilsinler ki ben ne konuştuklarını biliyorum."