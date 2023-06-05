Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı’nda Abdulkadir Uraloğlu, Adil Karaismailoğlu'ndan görevi devraldı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı’nda devir teslim töreni yapıldı.

Eski Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, görevini bugün Abdulkadir Uraloğlu’na devretti.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, “21 yıldır Cumhurbaşkanımızın liderliğinde yaptığımız özverili çalışmalarla Türkiye olarak çağ atladık. Dünyanın gıpta ile baktığı projeleri hayata geçirdik. Ülkemizi sadece bölünmüş yollarla planlamadık; köprüler, otoyollar inşa ettik. Bu projelerimize devam edeceğiz. Aydın-Denizli otoyolunu bitireceğiz. Başakşehir-Nakkaş otoyolunu yakından takip ederek yürüteceğiz” dedi.

Karaismailoğlu, devir teslim töreninde şunları söyledi:

“Yoğun mesai harcadık. Yeni yatırım, yeni planlamalar, ülkemizin planladığı işleri bitirmesi, yerli ve milli mühendisliklerle yapmamız onur verici işlerimizdi. Yaptığımız işleri, sadece açtığımız projelerin adlarını saymaya kalksak saatler alır. Global projeleri bitirip ülkemizin hizmetine sunduk. Ülkemizin gelişmesi, büyümesi için projelerle istihdamda, üretimde, sanayide, teknolojide, tarımda ve hayvancılıkta olağanüstü katkılar sağladık. Bu yatırımlarla birlikte Türkiye, lider ülkelerden birisi olacaktır. Türkiye, Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde, 21 yıldır doğru zamanda doğru yatırımlar yaparak ülkenin önünü açmıştır. Bugün 26 milyon araç trafikte seyrederken trafik sıkışıklığından hiç bahsedilmemesi, trafik kazalarının yüzde 82 oranında azalması, hakikaten romanlara konu olacak büyük bir meseledir. O da işte Sayın Cumhurbaşkanımızın vizyonu ve güçlü kadrolarla oluyor.

“TÜRKİYE ÇOK BÜYÜK BAŞARILAR ELDE ETMİŞTİR”

Türkiye, çok büyük başarılar elde etmiştir. Bundan sonra bu yatırımlarla birlikte, önüne konulacak çalışmalarla birlikte ülkemiz dünyanın lider ülkesi olacaktır. Pandemi ile başladık, peşinden seller, depremler, afetler… Hep birlikte Abdülkadir Bey’le yol arkadaşlığı yaptık. Bu kadar zorluklar içerisinde hiçbir yatırımdan geri duymadık, çok daha hızlandırdık. Çok büyük mühendislik hikayeleri yazıldı. İnşallah onlar içerisinde bizim de adımızın geçmesi büyük bir onurdur. En son depremle birlikte Türkiye ve dünyanın en büyük afeti ile mücadele ederken projelerin aksamadan yapılması onurdur. 17 yıldır bitmeyen Bolu Dağı Tüneli’nden 5 yılda biten Zigana Tüneli kolay iş değildir.”

“ERDOĞAN’IN KABİNESİNDE ULAŞTIRMA BAKANI OLMANIN ŞEREFİNİ YAŞIYORUM”

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğu ise şöyle konuştu:

“21 yıldır Cumhurbaşkanımızın liderliğinde yaptığımız özverili çalışmalarla Türkiye olarak çağ atladık. Dünyanın gıpta ile baktığı projeleri hayata geçirdik. Ülkemizi sadece bölünmüş yollarla planlamadık; köprüler, otoyollar inşa ettik. Bu projelerimize devam edeceğiz. Aydın-Denizli otoyolunu bitireceğiz. Başakşehir-Nakkaş otoyolunu yakından takip ederek yürüteceğiz.

“ÖZELLİKLE AĞIRLIK VERDİĞİMİZ DEMİR YOLLARINA AYNI ŞEKİLDE AĞIRLIĞI VEREREK ONLARI TAKİP EDECEĞİZ”

Özellikle ağırlık verdiğimiz demir yollarına aynı şekilde ağırlığı vererek onları takip edeceğiz. Önemli projelerden bahsedecek olursak; Ankara-İzmir hızlı tren hattı, Bursa’nın hızlı trenle buluşturulması, Halkalı-Havalimanı metrosu, Kazlıçeşme-Sirkeci tren hattını yakından takip edeceğiz. Dünya denizciliğinden daha fazla pay almak için çalışmalarımıza ara vermeden devam edeceğiz. Türkiye Yüzyılı’nda, Cumhurbaşkanımız Erdoğan’ın kabinesinde Ulaştırma Bakanı olmanın şerefini yaşıyorum."

Kaynak: ANKA