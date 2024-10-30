Ufuk Karcı, Gelecek Parti Sözcüsü Olarak Görevlendirildi

Gelecek Partisi Genel Başkan Basın Müşaviri Ufuk Karcı, parti lideri Ahmet Davutoğlu’nun görevlendirmesiyle Parti Sözcülüğü görevine getirildi.

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Ufuk Karcı, Gelecek Parti Sözcüsü Olarak Görevlendirildi

Gelecek Partisi'nde Genel Başkan Basın Müşavirliği görevini yürüten Ufuk Karcı, Genel Başkan Ahmet Davutoğlu'nun görevlendirmesiyle Hasan Seymen'in yerine Parti Sözcülüğü'ne getirildi.

Ufuk Karcı, Gelecek Parti Sözcüsü Olarak Görevlendirildi - Resim : 1

Gelecek Partisi'nin resmi X hesabından yeni görevlendirmeyle ilgili şu paylaşım yapıldı:

"Gelecek Partisi Genel Merkez Parti Sözcümüz olarak, Genel Başkanımız Sayın Ahmet Davutoğlu’nun takdirleriyle Genel Başkan Basın Müşavirimiz Sayın Ufuk Karcı görevlendirilmiştir. Yeni görevlendirmemizin milletimiz, memleketimiz ve camiamıza hayırlı olmasını temenni ederiz."

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Kaynak: ANKA

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