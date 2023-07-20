Türkiye'de AB konusunda kafalar karışık... AKP'li Özboyacı: Hiçbir hatamız olmadı | CHP'li Kasap: Şartlar yerine getirilmedikçe AB hayal

Avrupa Parlamentosu (AP) Dış İlişkiler Komitesi, Türkiye’nin üyelik müzakerelerinin şu anki şartlarda yeniden başlayamayacağını, bu nedenle AB ve Türkiye ilişkilerinin farklı bir noktada ilerlemesi gerektiğini açıkladı.

Avrupa Birliği Uyum Komisyonu üyelerinden AKP Konya Milletvekili Selman Özboyacı, müzakereler süresince Türkiye’nin hiçbir hatasının olmadığını savunurken, AB Uyum Komisyonu Başkanvekili ve CHP Kütahya Milletvekili Ali Fazıl Kasap’a göre ise müzakerelerin bu noktaya gelmesinin nedeni Türkiye’nin hiçbir konuda AB’ye güven veren bir ülke olmaması.

AB UYUM KOMİSYONU ÜYESİ AKP’Lİ ÖZBOYACI: SÜREÇTE BİZİM HATAMIZ YOK, AB’NİN BAKIŞ AÇISINI DEĞİŞTİRMESİ LAZIM

Gerçek Gündem’in sorularını yanıtlayan Avrupa Birliği (AB) Uyum Komisyonu üyelerinden AKP Konya Milletvekili Selman Özboyacı, Türkiye-AB müzakereleri süresince Türkiye’nin hiçbir hatasının olmadığını söyledi. Özboyacı’ya göre, Türkiye süreci geliştirmek için büyük bir samimiyet ve özveriyle elinden geleni yaptı, ancak AB yıllarca olduğu gibi Türkiye’yi ‘oyaladı.’

“AB başka ülkelere uygulamadığı yaklaşımları Türkiye’ye uygulamaya çalışıyor ve biz de işin altında ne olduğunu bilmiyor değiliz, her şeyi biliyoruz” diye konuşan Özboyacı, Türkiye’nin çıkarları ve menfaatlerine AB’nin de aynı hassasiyetle yaklaşması gerektiğini ifade etti.

“TÜRKİYE ELİNDEN GELENİ YAPTI”

Türkiye’nin bugüne kadarki duruşunu çok doğru bulduğunu ifade eden Özboyacı, Türkiye’nin ilişkileri geliştirme konusunda elinden geleni yaptığını bir kez daha vurguladı ve ekledi:

“Bizim bu konudaki samimiyetimizi AB’nin de görmesi gerek. Karşı taraf olumlu bir adım atmazsa Türkiye’nin menfaatlerinden vazgeçmesi doğru değil. Süreçte bizim hatamız yok, AB’nin bakış açısını değiştirmesi lazım. Türkiye gibi çok önemli stratejik bir müttefiki kaçırmamaları lazım.”

Özboyacı’ya göre, Türkiye-AB ilişkilerinin düzelmesi için hala umut var. Müzakereler süresince Türkiye’nin samimiyetsiz davranmadığını ve duruşunu bozmadığını söyleyen Özboyacı, “AB’nin yıllardır tabiri caizse bizi oyalaması hem milletimiz tarafından rahatsızlıkla karşılanıyor hem de bizim tarafımızdan çok adil görülmüyor. O yüzden bu konuda çaba göstermesi gereken tek taraf biz değiliz” dedi.

“TÜRKİYE GİBİ ÖNEMLİ STRATEJİK MÜTTEFİK KAÇIRILMAMALI”

AB’nin Türkiye’ye karşı itham edici ve suçlayıcı tavırlarını bırakması gerektiğini ifade eden Özboyacı, AB’nin önümüzdeki beş yıla göre pozisyon alması gerektiğini savundu:

“Türkiye-AB ilişkilerinin tıkanması AB yararına da değil. Önümüzde bir 5 yıl daha belirlenmiş ve seçilmiş bir hükümet var. Ben Türkiye-AB ilişkilerinin düzeleceğini düşünüyorum çünkü AB’nin Türkiye gibi çok önemli stratejik müttefikini kaçırmaması lazım.”

Özboyacı’ya göre, NATO zirvesinde Türkiye-AB ilişkileri konusunda olumlu bir hava yaratıldı. AB’nin bu konuda daha samimi adımlar atması gerektiğini söyleyen Özboyacı, “AB’nin de işine gelen ilişkilerin gelişmesidir o yüzden AB bunu fark ettiğinde umarım çok geç olmaz. Umarım bu süreç iki tarafın da lehine olacak şekilde hızlanır” diye konuştu.

AB UYUM KOMİSYONU BAŞKANVEKİLİ CHP’Lİ KASAP: KOPENHAG KRİTERLERİ YERİNE GETİRİLMEDİĞİ SÜRECE AVRUPA SADECE BİR ‘HAYAL’

Gerçek Gündem’e konuşan AB Uyum Komisyonu Başkanvekili ve CHP Kütahya Milletvekili Ali Fazıl Kasap’a göre ise, müzakerelerin bu noktaya gelmesinin nedenini Türkiye’nin hiçbir konuda AB’ye güven veren bir ülke olmaması.

Erdoğan’ın süreci siyasi manevra olarak kullandığını ifade eden Kasap, özellikle İsveç’in NATO üyeliği süreciyle ilgili olumlu hava yaratılmasının nedeninin ‘kamuoyunu yanlış şekilde yönlendirmek’ olduğunu söyledi. Kasap, “Her zaman yaptıklarını yaptılar. Geri vites, aldatma, kandırma…hepsi var” dedi.

Kasap, uluslararası adalet, toplumsal eşitlik, yargı bağımsızlığı gibi konularda Türkiye’nin Kopenhag Kriterleri’ni yerine getirmediği sürece Avrupa’nın ‘hayal’ olduğunu söyledi ve ekledi:

“Adaletin, yargı bağımsızlığının Türkiye’ye hâkim olması gerekiyor. Yürütme-yasama zaten başlı başına bir facia. Müzakerelerin kısa dönem içinde başlaması da çok zor.”

Kaynak: Gerçek Gündem