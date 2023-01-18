Türkiye İşçi Partisi'nden Erdoğan'a 'adaylık' uyarısı: 'Herkes Anayasa'ya uymak zorunda

Türkiye İşçi Partisi (TİP) Genel Başkanı ve İstanbul Milletvekili Erkan Baş, cumhurbaşkanlığı ve milletvekili genel seçimleri hakkında yaşanan gelişmeleri değerlendirdi.

Meclis’te düzenlediği basın toplantısında, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin, seçim tarihiyle ilgili, “Mayıs ayı içinde bu işi bitirelim.” açıklaması yaptığını, bugün de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 14 Mayıs’ı seçim tarihi olarak işaret ettiğini belirtti.

"ÖĞLE YAĞMA YOK"

Anayasa’nın seçimlerle ilgili maddelerinin açık olduğunu vurgulayan Baş, Anayasa’nın 101. maddesi ile Cumhurbaşkanlığı Seçim Kanunun 3. maddesini okudu. Baş, “Dolayısıyla ‘Ben 14 Mayıs’ta seçim kararı aldım, Cumhurbaşkanı olarak ilan edeceğim bu kararı, daha sonra aday olacağım’ öyle yağma yok.” diye konuştu.

"ERDOĞAN ADAY OLAMAZ"

Bir gazetecinin seçim tarihine ilişkin sorusu üzerine ise Baş, 14 Mayıs’ta seçim yapılamayacağını söyledi. Baş, “Ben o tarihte seçim yapılamayacağını söylüyorum, yapılırsa Tayyip Erdoğan aday olamaz diyorum. Erdoğan’ın aday olabilmesinin tek koşulu TBMM’nin seçim kararı almasıdır. Bugün itibarıyla seçim kararı alındığında da eski seçim kanunu, AKP’nin değiştirmek istediği, kendisine uygun düzenleme yapmak istediği seçim kanunun yürürlüğe girmesi gerekir.” ifadelerini kullandı.

"EYT'LİLER KANDIRILDI"

EYT ile ilgili sürecin sorulması üzerine ise Baş, sürecin “utanç verici” olduğunu, EYT’lilerin kandırıldığını öne sürdü.

TİP SÖZCÜSÜ KADIGİL'DEN ANAYASA HATIRLATMASI

Erkan Baş'ın ardından sosyal medya hesabından açıklama yapan TİP Sözcüsü Sera Kadıgil, "“Anayasa’yı bir kere delmekle bir şey olmaz anlayışını kabul etmiyoruz! TİP olarak biz, hukuka aykırı tüm uygulamaların tam karşısında tutum alacağız. Bir ülkede bir Anayasa varsa herkes ona uymak zorundadır!” ifadelerini kullandı.

Kadıgil, "Bir Anayasal uyarı daha yapalım, 14 Mayıs olağan seçim takvimi içinde olduğundan, daha önce 2 kez seçilen Tayyip Erdoğan kendi kendine(!) alacağı bir seçim kararıyla 3.kez cumhurbaşkanı adayı olamaz. “Ama sistem değişti” yanıtı hukuki bir yorum değil, siyasi bir kıvırmadır" diye yazdı.

Kaynak: Gerçek Gündem