Turgay Ciner'in talebi kabul edildi: Bahçeli'nin Habertürk'e yönelik sözlerine erişim engeli

CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır, Habertürk'te katıldığı bir programda, "Öyle bir noktadayız ki, Cumhuriyet tarihinde ilk kez devletin ordusu Katar'a satılmış" sözlerini kullanmıştı.

Cumhur İttifakı ortağı MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, bu sözlere tepki göstermişti.

Bahçeli Habertürk’e tepki göstererek "hesabını soracağız" demişti.

Medyaradar'ın aktardığına göre, Habertürk'ün sahibi Turgay Ciner, avukatı Zişan Kasar Yıldırım aracılığıyla dün mahkemeye dilekçe vererek Devlet Bahçeli'nin açıklamalarının yer aldığı haberlerin erişime engellenmesini istedi.

İstanbul 7. Sulh Ceza Hâkimliği’ne yapılan başvuruda içeriklerin yayından kaldırılması talep edildiği mahkeme bu talebi aynı gün kabul ettiği aktarıldı.

Bu karar ile Bahçeli'nin açıklamalarına erişim engeli getirildi.