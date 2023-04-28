TÜGVA belgeleri davasında hapis cezası çıktı

Türkiye Gençlik Vakfı’na (TÜGVA) ait belgelerin sızdırıldığı iddiası ile gazeteci Cihan Yücel ve Ramazan Aydoğdu hakkında açılan davada İstanbul 22’nci Asliye Ceza Mahkemesi, Aydoğdu’yu 2 yıl 1 ay hapis cezasına çarptırdı. Duruşmalara katılmayan firari Cihan Yücel’in dosyası ise ayrıldı.

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TÜGVA belgeleri davasında hapis cezası çıktı

TÜGVA’nın ordu, emniyet ve diğer kamu kurumlarında yüzlerce kişiyi işe yerleştirdiği, bu kişilerle ilgili sicil listeleri tuttuğu ve birçok birimdeki kadrolaşmayı gösteren listeler olduğu belirtilen yayınlar Twitter’da Metin Cihan ismini kullanan Cihan Yücel tarafından paylaşılmıştı. Polisin yaptığı ev aramalarının ardından hazırlanan iddianamede; Ramazan Aydoğdu’nun TÜGVA verilerini ele geçirdiği ve bunları Cihan Yücel’e gönderdiği belirtilerek 3 yıl ila 10 yıl 6’şar ay arasında hapisle cezalandırılmaları talep ediliyordu.

İstanbul 22’nci Asliye Ceza Mahkemesi’nde bugün yapılan karar duruşmasına “verileri hukuka aykırı olarak verme veya ele geçirme” ve “sistemi engelleme, bozma verileri yok etme veya değiştirme” suçlarından tutuksuz yargılanan Ramazan Aydoğdu katıldı. Firari sanık gazeteci Cihan Yücel ise duruşmaya gelmedi.

2 YIL HAPİS CEZASI

Mahkeme, Ramazan Aydoğdu’yu “Verileri hukuka aykırı olarak verme veya ele geçirme” suçundan 1 yıl 8 ay, “sistemi engelleme, bozma verileri yok etme veya değiştirme” suçundan da 5 ay olmak üzere toplam 2 yıl bir ay hapis cezasına çarptırdı. Mahkeme bu cezanın hükmünün açıklanmasının geri bıraktı. Mahkeme Cihan Yücel'in dosyasının da ayrılmasına karar verdi.

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