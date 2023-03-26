Trendyol direnişçisi kadın motokurye, TKP'den milletvekili adayı oldu

Geçtiğimiz aylarda kontak kapatan Trendyol direnişinin ön saflarında yer alan kadın motokurye Tuğba Şenol, TKP'den milletvekili adayı oldu.

Trendyol direnişçisi kadın motokurye, TKP'den milletvekili adayı oldu

Ocak ayında TrendyolGo kuryeleri, daha iyi çalışma koşulları için kontak kapatarak şirketin genel merkez binasına gitmiş; eylemlerini günlerce sürdüren kuryeler hem Türkiye'nin gündemine oturmuş hem de talepleri kısmi olarak karşılanmıştı. 

TRENDYOL DİRENİŞÇİSİ MİLLETVEKİLİ ADAYI OLDU 

Trendyol kuryelerinin eylemlerinde öne çıkan işçilerden biri de Tuğba Şenol'du. 

Şenol, Türkiye Komünist Partisi İstanbul 1. Bölge milletvekili adayı oldu. 

soL TV'ye konuşan Şenol, "Siyaset aslında işverenin değil de çalışanın işidir. Tayyip Erdoğan dğeil de ben de yönetebilirim. Yapabilirim, yönetebilirim. Gayet de başarılı bir kadın olurum. Net. Eğer kuryelik yapıyorsan adım kadar eminim yüzde 90'ı borçlu bir ailenin çocuğu ya da borçlu" ifadelerini kullandı.

"TKP, ÇOK FAZLA DESTEK VERDİ"

Şenol, Trendyol eylemlerini ise şöyle anlattı: "Bizim bir dayanışmamız oldu Trendyol'da. Şimdi bir şeyi planlamadan koştuğun zaman istediğin gibi tepki almayabilirsin. Bizim için o bir tecrübe oldu. Biz o kadar güçlü çıktık ki Trendyol'un karşısına. Onlar da tüm gücüyle bize saldırdı. İçeride çok fazla baskı varmış. İyi bir deneyim oldu. Bir daha olursa daha net bir istek listeleyip avukatlarla gidebilirim mesela görüşmeye. Ben örnek veriyorum kendi açımdan biz de onlara karşılık verebiliriz. 

Gerçekten çok sahip çıkıldı yani Trendyol kendi çalışanlarını o soğukta bekletti. Ama TKP, bize çok fazla destek verdi. Yani TKP'nin kim olduğunu biz oradaki dayanışmadan anladık. 'İyi ki varsınız' dedik. Ben de ondan sonra işe 'el attım."

Etiketler
Türkiye Komünist Partisi - TKP Trendyol
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