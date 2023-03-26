Vatan Partisi'nin eski genel başkan yardımcısı, Perinçek'e neden imza vermediğini bu sözlerle açıkladı: 'Saltanat kayıkçılarına' oy verilmez

Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde bağımsız aday olanların 100 bin imza toplamaları için verilen süre yarın sona eriyor.

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, dün 100 bin imzaya ulaşırken; Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, söz konusu imza sayısının çok altında kaldı.

"SALTANAY KAYIKÇILARINA OY VERİLMEZ"

Perinçek adeta hüsran yaşarken; Vatan Partisi eski Genel Başkan Yardımcısı Hasan Basri Özbey, Perinçek için neden imza vermediğini açıkladı.

Özbey, "Oy da, imza da namustur! "Herkese" imza da, oy da verilmez! Hele "saltanat kayıkçılarına" hiç verilmez" dedi.

Özbey'in açıklaması şöyle:

"OY NAMUSTUR

- Oy da, imza da namustur! "Herkese" imza da, oy da verilmez! Hele "saltanat kayıkçılarına" hiç verilmez!

- İmza, kefalettir! Hiçbirine güvenmiyorum, güvenmediğim figüranlara kefil olmam!

- Ya adaylığı kesinleşen Tayyip ve Kemal beyler; Onlara da güvenmiyorum, oy da vermeyeceğim!

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ACİZLİK

2018 yılındaki destek paylaşımımı RT'leyip imza istiyorlar.

O zat, 2018'de henüz saraya teslim olmamıştı, imza verdik.

Gelinen günde RTE'ye desteğini ilan edenlere kesinlikle imza vermem, vermeyeceğim.

Yurttaşlara önerim siz de vermeyin!

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ACİZLİK-2

Her türlü haksız, hukuksuz, faşist ve gerici uygulamalar, yalan ve iftiralarla tasfiye ettikleri devrimcilerden, saltanat kayıkçısı şefleri için imza istemek!...

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AYNI HATTA DEVAM ONURDUR

Yıllardır bu mecradayım. Hiçbir paylaşımımı silmedim. Yanlış veya doğru, zamanında savunduğum doğrularımdı. Geçmişteki kişi ve yapılara desteğim, gelinen günde bütünüyle geçersiz. Bunun nedeni onların karşı safa iltihak etmeleridir. 50 yıldır aynı hatta devam etmek onurdur!"