TKP'den Van'daki 6 günlük su kesintisine tepki: 'Su ücretsiz ve kesintisiz sağlanmak zorundadır'

Van Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (VASKİ) kentin 4 ilçesinde yarından başlayarak 6 gün boyunca su kesintisi uygulayacağını duyurmuştu.

VASKİ'den yapılan açıklamada ana içme suyu ihale hattındaki 5 adet arızanın giderilmesi için isale hattının tamamında çalışma yapılacağı gerekçesiyle Edremit, İpekyolu, Tuşba ve Gevaş ilçelerine bağlı çok sayıda mahallede 14 Ağustos 2023 Pazartesi günü sabah saat 03.00'ten 20 Ağustos 2023 Pazar günü saat 23.59 saatine dek su kesintisi uygulanacağı belirtilmişti.

Van halkı yaz sıcağında 6 gün su kesintisine tepki gösterirken kesintinin iptal edileceğine ilişkin iddialar ortaya atılsa da VASKİ'den herhangi bir iptal ya da ertelemeye dair resmi bir açıklama henüz yapılmadı.

TKP'DEN TEPKİ

TKP Van İl Örgütü de "VASKİ'yi uyarıyoruz, halka karşı yapılacak her türlü uygulamanın karşısında ve takipçisi olacağız" açıklamasını yaptı.

TKP Van İl Örgütü'nden yapılan açıklamada "Uzun bir süredir skandallarla gündeme gelen Vaski şimdi de altı gün aralıksız su kesintisi yapma kararı ile gündemde" denildi.

"HALKA 'ÖNLEMİNİZİ' ALIN DİYEREK OLASI SONUÇLARDAN KAÇIYOR"

Sıcak yaz günlerinde altı günlük su kesintisinin halk sağlığını tehdit eden bir uygulama olduğuna işaret edilen açıklamada, Vaski'nin halk sağlığını koruması gereken bir kuruluş olduğu hatırlatıldı. Su kesintilerini duyururken halka "önleminizi alın" diyen Vaski'nin su kesintisinin olası sonuçlarından kaçtığı belirtilen açıklamada, idarenin yakın zamanda suya gizli zam yaparak en düşük metreküp su fiyatını 15 TL'ye çıkardığı kaydedildi.

"HALKIN KURUMU HALKA SALDIRIYOR"

Göreve gelmeden önce rüşvet ve yolsuzlukla anılan VASKİ Genel Müdürü'nün yakın zamanda ise su kesintilerine tepki gösteren halka şiddet uygulamakla gündeme geldiği hatırlatılan açıklamada "Halkın kurumu halka saldırıyor, halkın suyunu kesiyor, yapması gerekeni yapmıyor!" denildi.

Açıklamanın devamında şu ifadelere yer verildi:

"Su halkın en temel ihtiyacıdır. Kesintisiz ve ücretsiz bir şekilde sağlanmak zorundadır. Sağlıklı, temiz ve ücretsiz su halkın temel ihtiyaçlarından biridir. Vaski bu ihtiyacı karşılamakla yükümlü bir kurumdur. Vaski kesintiler devam ederken suya zam yapmak yerine halka kesintisiz temiz suyu sağlamalıdır. Vaski'yi uyarıyoruz: Halka karşı yapılan her türlü uygulamanın karşısında ve takipçisi olacağız.

Van halkına çağrımızdır. Gelin halkı düşünmeden karar alanlara karşı TKP ile omuz omuza mücadele verelim. Temiz ve ücretsiz su hakkımızdır. Birlikte sahip çıkalım."