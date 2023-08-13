Esad'ın görüşme şartıydı... PYD Eşbaşkanı Müslim: Suriye, Türkiye’yi çıkaracak güçte değil

Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad, Türkiye ile masaya oturmak ve ilişkilerin geliştirilmesi için, ülkede bulunan Türk askerinin bölgeyi terk etmesi gerektiğini şart olarak sunmuştu. Ankara ise bölgedeki terör tehdidi nedeniyle bu şartın yerine getirilmeyeceğini açıkladı.

SALİH MÜSLİM: “TÜRKİYE’NİN SURİYE’DEN ÇIKMASI ZOR GÖRÜNÜYOR”

Esad’ın Türkiye’nin Suriye’den çıkması gerektiği yönündeki açıklamalarına dair konuşan PYD Eş Genel Başkanı Salih Müslim, “Türkiye'nin Suriye'den çıkması zor görünüyor” dedi.

ANHA’ya bir demeç veren Müslim, Esad’ın açıklamalarına değinerek, bu tür açıklamaların Türkiye'yi Suriye’den çıkarmak için yeterli olmadığını belirterek "Ama Şam yönetiminin de karar ve yetkisi yok. Suriye konusunda hegemonik güçler arasında bir savaş var. Görünen o ki hegemonik güçler Türkiye'nin Suriye'den çekilmesi konusunda hemfikir değiller ve umursamıyorlar. İran'ın Türkiye ile çıkarları var, dolayısıyla artık Türkiye'nin ayrılması konusunu desteklemiyor. Rusya, Türkiye ile planlarını uygulamak istiyor. Uluslararası Koalisyon da NATO ortağı Türkiye'yi kızdırmak istemiyor” dedi.

“SURİYE TÜRKİYE’Yİ ÇIKARACAK GÜÇTE DEĞİL”

Salih Müslim, Türkiye'yi çıkarmak için Şam'dan pratik bir adım atmasını beklemediklerini belirterek “Şam'ın kendi başına adım atamayacağını ve Suriye’nin Türkiye’yi çıkaracak güçte olmadığını” söyledi.

Müslim, "Türkiye'ye göre konuşmuyorlar ama görüşmelerini de kesmiyorlar. Astana toplantısında Özerk Yönetim aleyhine kararlar alındı. Bu kararı verenler Türkiye, Rusya, Suriye ve İran'dır. Türkiye'nin Suriye'den çıkmasını mı istiyorlar? Hayır, istemiyorlar. Rusya, Erdoğan ile Beşar’ın görüşmesi için çalışıyor, onları bir araya getirmek istiyor” ifadelerini kullandı.

Türkiye’nin “Rojava’da bir Türkmen devleti” planı olduğunu savunan Müslim, "Şimdi Türkmenler için başka bir plan çiziyor. Yani Kuzey ve Doğu Suriye'de bir Türkmen devleti kuracaklarını söylüyorlar” diye konuştu.