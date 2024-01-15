TİP'ten 'Gökhan Zan' açıklaması

Halk TV programcısı İsmail Küçükkaya, Aralık ayında İYİ Parti’den istifa eden Gökhan Zan’a TİP'ten Hatay adaylık teklifi götürüldüğünü iddia etmişti.

TİP'TEN AÇIKLAMA

14 Mayıs'ta yapılan genel seçimlerde İYİ Parti'nin Hatay 2'nci sıra milletvekili adayı olan Gökhan Zan'ın Türkiye İşçi Partisi'nden (TİP) Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı adayı olacağı iddiasına ilişkin açıklama yaptı.

Gazete Pencere'den Ersan Kınık'a açıklama yapan TİP Basın Bürosu, Gökhan Zan’a adaylık götürüldüğüne ilişkin iddiaları yalanladı.

Açıklamada “Ortada somut bir adaylık teklifi yok, önümüzdeki günlerde Genel Başkanımız Erkan Baş, Hatay’ın durumuna dair genel bir fikir almak ve değerlendirme yapmak için kendisini aradı. Önümüzdeki günlerde de yüz yüze görüşmeyi planlıyorlar” denildi.