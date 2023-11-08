TİP'li Ahmet Şık'tan İçişleri Bakanı'na soru: 'Dilan-Engin Polat çiftinin bazı siyasetçilerin de kara parasını akladığı iddiaları doğru mu?'

İçişleri Bakanlığı bütçesi komisyon görüşmeleri, yıllar sonra ilk kez Süleyman Soylu olmadan yapılıyor.

AHMET ŞIK KONUŞTU

Türkiye İşçi Partisi İstanbul Milletvekili Ahmet Şık, bugün komisyon görüşmelerinde yaptığı konuşmada Süleyman Soylusuz yapılan görüşmelere ilişkin "Son yılların en sakin ve nezaketli İçişleri Bakanlığının bütçe komisyon görüşmesine tanık oluyoruz. Selefinizle aranızdaki niteliksel uçurumun kanıtı olan bu tutum nedeniyle teşekkür etmek istedim. Bu nitelik farkından ötürü, geçmiş yıllarda kendisine sorduğumuz ancak yanıt vermek yerine demagoji yapmayı seçen selefinizle aynı tutumu takınmayacağınızı umut ederek birkaç hatırlatmada bulunmak istiyorum" dedi.

Şık şöyle konuştu:

"Konu İçişleri Bakanı olmanız ve çetelere/mafyaya dönük bir mücadele yürüttüğünüz için hem sizi hem de bir takım suç iddiaları barındırdığı için yargıyı ilgilendiriyor. İtirafçı olana dek resmi koruma kararı sizden önceki içişleri bakanı tarafından uzatılan organize suç örgütü lideri Sedat Peker yakın geçmişte bazı ifşa, itiraf ve iddialarda bulundu. Suç duyurusu niteliğindeki bu ifşalar bakanlığını yürüttüğünüz siyasal iktidarı ve selefiniz olan Süleyman Soylu’yu yakından ilgilendiriyordu.

Peker’in iddiaları rüşvet, yolsuzluk, görevi kötüye kullanma, uyuşturucu ticareti, suikast girişimi, yasadışı silah dağıtımı, mafyadan para alan siyasetçiler, dolandırıcılık ve kara para aklama gibi yüzlerce suçu içeriyordu.

"YÜZLERCE İDDİA, İFŞA VE İTİRAFA RAĞMEN..."

Yüzlerce iddia, ifşa ve itirafa ragmen yargının soruşturma açtığı tek konu AKP iktidarı döneminde gerçekleşmeyen Kıbrıslı gazeteci Kutlu Adalı suikastıyla ilgili oldu. Geri kalan yüzlerce suç iddiasıyla ilgilenecek mesleki etik kurallara ve cesarete sahip bir savcı çıkmadı.

Konu çeteleşme olunca ve birkaç aylık performansınıza bakarak konuyla siz ilgilenecek misiniz merak ediyorum.

Peker’in iddiave itiraflarına ilişkin gazeteci meslektaşlarımla bir kitap kaleme almıştık. Selefiniz olan bakan kendi ayak izlerini takip edeceğinden olsa gerek o iddialara dair herhangi bir girişimde bulunmamıştı. Göreve başladığınızdan bu yana mafya ve çetelere mücadele eden sizin, Duvar isimli kitabımızda konu edinen ülkeye çöken çeteyle de mücadele edeceğinizi umarak kitabı size de takdim ediyorum.

Birkaç soru yönelterek konuşmamı bitireceğim.

Süleyman Soylu’nun, 15 Temmuz gecesi TRT binasının önünde kuzeni Sadık Soylu'nun cep telefonuyla konuşarak yanına çağırdığı uyuşturucu ticareti ve mafya faaliyetleriyle bilinen ve ancak göreve gelmenizin ardından tutuklanabilen Ayhan Bora Kaplan’ın selefinizle arasında ne tür bir ilişki olduğunu öğrenebilecek miyiz?

Bir içişleri bakanının mücadele etmesi gereken mafya lideriyle , nereden, nasıl ve niçin tanıştığı bir yana böylesine bir ilişki içinde olması suç değil mi?

Sinan Ateş’in katledilmesiyle ilgili soruşturmada azmettiricileri öğrenebilecek miyiz?

ENGİN-DİLAN POLAT SORUSU

Polat çiftinin bazı siyasetçilerin de kara parasını akladığı iddiaları doğru mudur?

Geçmişte Cumhurbaşkanının makamında da dertleri dinlenen ve failleri bulma sözü verilen Cumartesi Anneleri en üst derece yargı makamı olan AYM’nin kararına ragmen her hafta hukuksuzca gözaltına alınıyor. Soylu döneminden kalan bir hukuksuzlukta ısrar edilecek mi?

Yargıdaki rüşvet çetelerinin, Sinan Ateş suikastinin, AYM kararlarını uygulamayanların izini sürdüğümüzde, oklar her seferinde aynı yapıya işaret ediyor.

DİKKAT ÇEKEN PARALEL DEVLET VURGUSU

Öyle ki bu klik bugün, Yargıtay 3. Ceza Dairesinin verdiği bir karar üzerinden siyasi baskıyla Anayasa Mahkemesini adeta kapattırdı.

Geçmiş tecrübelerimizden yola çıkarak sorarsak ikinci bir paralel devlet yapılanmasıyla mı karşı karşıyayız?

Ve bu kliğe dönük bir soruşturma olacak mı?"