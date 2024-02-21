TİP'in 'nazar boncuklu' göndermesine Memleket'ten 'Tipitipli' yanıt: Hangi 'TİP'inize konuşalım!

Türkiye İşçi Partisi(TİP), 31 Mart Yerel Seçimleri için çalışmalarına başladı.

#DeğişmekŞart diyerek seçim kampanyasını başlatan TİP, başta iktidar olmak üzere muhalefete de eleştirel tasarımlarla gönderme yaptı.

Nazar boncuklu bir görselde, Memleket Partisi’ne göndermede bulunan TİP, “Tek derdi memleketmiş” ifadesini kullandı.

TİP’in görseline yanıt veren Memlekete cephesi, meşhur bir sakız olan Tipitip’in karakterini kullanarak, “Tipini sevdiğim tek derdi menfaatmiş, ilke şart!” cevabını verdi.

Görselin açıklamasında ise şu ifadeler yer aldı:

“Oy bölmenin olmadığı seçimde “çekilin oyları bölüyorsunuz” dediler, şimdi ise her yerde aday gösteriyorlar. Sahi, hangi TİPinize konuşalım?”

Oy bölmenin olmadığı seçimde “çekilin oyları bölüyorsunuz” dediler, şimdi ise her yerde aday gösteriyorlar.



Sahi, hangi TİPinize konuşalım? pic.twitter.com/kra3rLrtN2 — Memleket Partisi (@MemleketimParti) February 20, 2024

NE OLMUŞTU?

14 Mayıs Seçimlerinde Cumhurbaşkanı Adayı olan Muharrem İnce’ye eleştiride bulunan Erkan Baş, "Benim çekilmem Muharrem Bey'in işine yaramıyor ki... Çok istiyorsa buyursun gelsinler, kendisi çekiliyorsa bende çekilirim bir problem yok bizim açımızdan. Ama bizim çekilmemiz onların bir şey kazanması anlamına gelmiyor. Muharrem İnce'nin Cumhurbaşkanlığı adaylığından çekilmesi için koşulu Erkan Baş'ın milletvekili adayı olmaması ise buyursun, hemen çekilsin. Yeter ki bu ülkeyi bir an önce karanlık sürece son verecek bir yere taşıyalım, mesele bu değil” demişti.

İnce bir süre sonra adaylıktan çekilince Baş’ın sözleri farklı şekilde servis edilerek, vekil adaylığından çekilmesi istenmişti.

Memleket Partisi, geçtiğimiz günlerde yayınladığı bir videoda “Her seçime ayrı bir TİP!” sözleriyle TİP’i eleştirmişti.

Kaynak: Gerçek Gündem