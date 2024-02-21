Akşener'den CHP'ye "Psikiyatra gidin" eleştirisi: Travma sonrası stres bozukluğu yaşıyorlar

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, İYİ Parti TBMM Grup Toplantısı'nda gündemi değerlendirdi.

"Emekli maaşlarına seyyanen zamla 10 bin TL arttırın, asgari ücret seviyesine çekin.

Ordu'da, "Biz varsak doğal gaz var, biz yoksak doğal gaz yok" diyen Erdoğan'a yanıt veren Akşener, "Ordu'ya doğalgazı da her türlü hizmeti de biz getireceğiz" dedi.

Ayrca CHP’ye göndermede bulunan Akşener, “Aylardır bir durumu hazmedemediler. Travma sonrası stres bozukluğu yaşıyorlar. Psikiyatra gitmelerini tavsiye ederim” sözlerini sarf etti.

Meral Akşener'in sözlerinden satır başları şöyle:

"21 yıl boyunca toprağımızın suyunu sıkıp rant yediler ama doymadılar. 21 yıl boyunca Cumhuriyetimizin değerlerini birer birer satıp yediler. Ama yine de doymadılar. Şimdi çıkıp millet üç kuruş maaşla geçinsin diyorlar. Emekli, açlık sınırın altında boğulsun, 3 bin liralık bayram ikramiyesi ile de doysun diyorlar. Üstelik zor zahmet verecekleri 3 bin lirayı da öyle sunuyorlar ki sanırsınız sadaka veriyorlar. Sanırsınız ulufe dağıtıyorlar. Milyonlarca emeklimizin emeğine çöken, bu vicdansızlığa asla sesiz kalmayacağız. Nitekim bu çerçevede, Meclis grubumuz komisyonda bir kanun teklifi verdi. Emekli bayram ikramiyesinin 7 bin liraya çıkartılmasını önerdi. Üstelik ben de buradan iktidara bir kez daha çağrıda bulunuyorum; göstermelik zamlar, ikramiyeler yetmez. Emeklilerimizi daha fazla enflasyona ezdirtmeyin ve gerçek bir adım atın. Mayıs ayında söz verdiğiniz ve sözünüzden dönüp yapmadığınız zammı da hesaba katarak Ocak ayı için tüm emekli maaşlarına seyyanen 11 bin lira zam yapın. Bunun yanında da kök maaş işinden derhal vazgeçin. Bu önerimizi yaptınız yaptınız yapmazsanız sandıktan en büyük tokatı emeklerimizden yiyeceksiniz benden söylemesi. Alıştığınız, konforlu ceket siyaseti artık bitti. Çünkü artık hür ve müstakil İYİ Parti var. O yüzden sana boş tehditlerini bir kenarı bırakmanı tavsiye diyorum.

'ASAPLAR BOZUK…'

Sayın Erdoğan, bir seçim dönemi klasiği olarak; yine çıkıp, milletimizi, tehdit etmeye başladı… Geçtiğimiz gün Ordu’da, utanmadan çıkıp, dedi ki; “Bizim olmadığımız, bir büyükşehir belediyesi; Doğal gazı, nasıl getirecek? Biz varsak, doğal gaz var. Biz yoksak, doğal gaz yok.” Ne diyelim, Allah akıl fikir versin. İktidarın sinirleri ana Muhalefet gibi gergin mi gergin. Arkadaşların psikolojileri epey bozulmuş. Hiç kusura bakmasınlar bozmaya devam edeceğiz.

'NASIL REKABET EDEBİLİYORSUNUZ BİZ DE BİR GÖRELİM'

Malum; Ordu Büyükşehir Belediye Başkan Adayımız, Enver Yılmaz Bey’in gördüğü, büyük ilgiden ötürü; arkadaşların psikolojileri, epey bir bozulmuş. Valla hiç kusura bakmasınlar; bozmaya devam edeceğiz. Yalnız bu vesileyle; buradan, kendisini düzeltip; bir şeyi de, hatırlatmak istiyorum: Asıl, millet varsa, sen varsın; millet yoksa, sen de yoksun, Sayın Erdoğan! Dolayısıyla, senin yokluğunda; ne Ordu, ne de Ordulu kardeşlerim, emin ol, hiçbir şey kaybetmez! Bir zahmet Ordu’daki adayını çalıştır da nasıl rekabet edebiliyorsunuz biz de bir görelim bakalım.

'ONLAR AFFETSE DE BİZ ASLA AFFETMEYECEĞİZ'

Ülkemizdeki sorunlar, her geçen gün, çığ gibi büyürken iktidarla, ana muhalefetin, ele ele sürdürdüğü, kayıkçı kavgası tam gaz devam ederken geçtiğimiz hafta, bir hukuk garabetine daha, şahit olduk. 2020 yılında, bir rezalet ortaya çıkmıştı. Düzenlenen bilirkişi raporuyla ÖSYM’nin, 2010 ile 2015 yılları arasında gerçekleştirdiği, tüm sınavların sorularının sızdırıldığı tespit edilmişti. Bunun sonucunda ise dönemin ÖSYM Başkanı, Ali Demir “FETÖ üyeliği” ve “görevi kötüye kullanma” suçlamasıyla 18 yıl 6 ay hapis istemiyle tutuklanmıştı. Bu hafta ise birden bire, bir şey oldu. Ve biz bu kişinin bir anda beraat ettiğini sadece, görevini kötüye kullanma suçundan 1 yıl 15 gün ceza aldığını hükmün açıklanmasının da, 5 yıl ertelendiğini öğrendik. Rezalete bakar mısınız? Şimdi buradan, sormak istiyorum... Hayırdır muhteremler, ne değişti? Bir neslin, yalnız sorularını değil yıllarını, hayallerini, gençliğini çalanlar ne değişti de aklanıverdi? Herkes iyi bilsin ki onlar unutsa da biz unutmayacağız. Onlar unutturmaya çalışsa da biz unutturmayacağız. Onlar affetse de biz asla affetmeyeceğiz.

'ÜLKEMİZ, NEDEN 11 YIL KAYBETTİ?'

Biliyorsunuz, geçtiğimiz hafta, Sayın Erdoğan; tam 12 yıl sonra, Mısır’a gitti. Mısır Cumhurbaşkanı Sisi’yle buluştu. 2022 Dünya Kupası’nda, Katar’da yakaladıkları, derin muhabbeti; bu sefer de, sıcak bir görüşmeyle taçlandırdılar. Ne diyelim? Allah muhabbetlerini artırsın. Biz, İYİ Parti olarak; Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin, çıkarları doğrultusunda; Mısır’la ilişkilerimizin, iyileştirilmesinden; ancak ve ancak, memnun oluruz. Ama bazı soruları da, sormamız gerekiyor: Madem bu ilişkiler, hiçbir şey olmadan, kendi kendine iyileşecekti; O zaman ülkemiz, neden 11 yıl kaybetti? Madem; 'Katil Sisi', 'Kardeşim Sisi' oluverecekti; O zaman; Doğu Akdeniz’de elimiz, neden zayıflatıldı? Mısır’la Yunanistan’ın anlaşmasına, neden alan açıldı? Madem; İhvancılar, bir kenara itilecekti; Rabia da, böylesine kolay unutulacaktı; O zaman, Mavi Vatan’daki çıkarlarımız; neden tehlikeye atıldı? Aslında, bu soruların cevapları, herkesin malumu. Ülkemiz, tüm bu zararı; Sayın Erdoğan’ın, şahsi tercihleri, dostluk ilişkileri; yani aslında, paşa gönlü öyle istediği için yaşadı. Bu kadar basit."

MUHALEFETE SERT SÖZLER

Hür ve müstakil bir şekilde seçime girdikleri için muhalefetin kendilerini hala hazmedemediğini söyleyen Akşener, “Aylardır bir durumu hazmedemediler. Travma sonrası stres bozukluğu yaşıyorlar. Psikiyatra gitmelerini tavsiye ederim. Her bir adam, pardon bunlar adam olmayabilirler. Adam başka bir kavram çünkü. Bunlar hem ahlaksız, hem cahil hem geri zekâlı hem de salak" açıklamasını yaptı.

Kaynak: Gerçek Gündem