TİP, Nevşehir’in Hacıbektaş ilçesinde zafer ilan etti!

TİP, Nevşehir'in Hacıbektaş ilçesinde zafer ilan etti. TİP'ten yapılan açıkalamada ilçede Belediye Meclisi Seçimleri'nde de TİP birinci sırada olduğu açıklandı.

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TİP, Nevşehir’in Hacıbektaş ilçesinde zafer ilan etti!

Türkiye İşçi Partisi (TİP) Nevşehir’in Hacıbektaş ilçesinde zafer ilan etti.

TİP’ten yapışan açıklamada, “Resmi olmayan sonuçlara göre Nevşehir'in Hacıbektaş ilçesinde yapılan seçimi Türkiye İşçi Partisi'nin desteklediği Bağımsız Belediye Başkan Adayı Ali Kaim kazandı. Adayımızı tebrik ediyoruz. İlçe Belediye Meclisi Seçimleri'nde de TİP birinci sırada. Ülkemizde emekçilerin sesi, işçilerin partisi filizleniyor!" ifadeleri kullanıldı.

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Türkiye İşçi Partisi - TİP Yerel Seçim
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