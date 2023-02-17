Ahmet Şık'tan, AKP Sözcüsü Çelik'e sert yanıt: 'Siyasetin çöplüğüne gittiğinizde...'

TİP Milletvekili Ahmet Şık, AKP Sözcüsü Ömer Çelik'in “Cumhurbaşkanımıza ve bizlere söylenen sözleri şimdilik not ediyoruz” sözlerine tepki gösterdi. Şık, "Siyasetin çöplüğüne gittiğinizde hesaplaşılacak” dedi.

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Ahmet Şık'tan, AKP Sözcüsü Çelik'e sert yanıt: 'Siyasetin çöplüğüne gittiğinizde...'

Türkiye ve işçi Partisi (TİP) İstanbul Milletvekili Ahmet Şık, “Cumhurbaşkanımıza ve bizlere söylenen sözleri şimdilik not ediyoruz” diyen AKP Sözcüsü Ömer Çelik’e yanıt verdi.

Kahramanmaraş merkezli iki büyük depremde 38 bini aşkın vatandaş yaşamını yitirdi. AKP Sözcüsü Ömer Çelik, Kahramanmaraş merkezli depremlerde etkilenen 10 il ile ilgili dün açıklamalarda bulundu.

"SİYASETİN ÇÖPLÜĞÜNE GİTTİĞİNİZDE..."

Çelik, depremzedeler ve kamuoyunun müdahalede eksik kalan kurumlara tepki göstermesi üzerine “Cumhurbaşkanımıza ve bizlere söylenen sözleri şimdilik not ediyoruz” dedi.

TİP Milletvekili Ahmet Şık, Çelik’in açıklamalarına Twitter hesabı üzerinden yanıt verdi. Şık, “Sen ve Cumhurbaşkanın da not edildi. Siyasetin çöplüğüne gittiğinizde hesaplaşılacak” diye belirtti.

Kaynak: Gerçek Gündem

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