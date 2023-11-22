Karamollaoğlu'ndan Erdoğan'a 50+1 yanıtı: Bahçeli'ye teşekkür ediyoruz

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, geçtiğimiz günlerde 50+1'i tartışmaya açmış, mevcut anayasanın darbe ürünü olduğunu söyleyip yeni bir anayasada kararlı olduğunu belirtmişti.

Erdoğan'ın sözleri şöyleydi:

"Ülkemizi yeni, sivil, demokratik, özgürlükçü ve kuşatıcı bir anayasaya kavuşturma hedefimizden vazgeçmedik. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ne geçiş yapılırken anayasayı yeniden yazma teklifimiz yine muhalefetin uzlaşmaz tavrı sebebiyle maalesef hayata geçemedi. Yine de milletimize verdiğimiz sözün takipçisi olmayı sürdürdük. Milletimizi hak ettiği anayasaya kavuşturma idealimizden hiç kopmadık."

Tayyip Erdoğan 50+1 içinse "Mevcutta 50+1 mecburiyeti partileri yanlış yollara sevk ediyor. Kimin eli, kimin cebinde belli değil. Yok altılı, yok on altılı masa… Bundan sonra kim bilir daha neler çıkar? Ama oy sayısı itibarıyla ‘en fazla oyu alan aday seçilir’ denildiği zaman seçim hızlıca tamamlanır” demişti.

'ANAYASA DEĞİŞİKLİĞİ ÇOCUK OYUNCAĞI GİBİ ELE ALINAMAZ'

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, Erdoğan'ın sözlerine yanıt verdi.

Gelecek-Saadet TBMM Grup Toplantısı'nda konuşan Karamollaoğlu, şunları söylemişti:

"Kim 50+1'i getirdi, siz getirdiniz. O gün gücünüz vardı şimdi o gücü kaybettiniz. 'Ama ben iktidarda kalmak istiyorum, bunu 40+1'e indirelim.' O da bitti şimdi. Sayın Bahçeli'ye teşekkür ediyoruz. Anayasa değişikliği çocuk oyuncağı gibi ele alınamaz."

BAHÇELİ NE DEMİŞTİ?

AKP'nin iktidar ortağı MHP'nin Genel Başkanı Devlet Bahçeli ise 50+1'i savunarak şunları aktarmıştı:

"Bu sistemin demokratik meşruiyet temeli yüzde 50+1'dir. Halk tarafından seçildiği ve hükümet TBMM'den güvenoyu almadığı için yönetimde istikrar ilkesi kendiliğinden gerçekleşmiştir. Yüzde 50+1 oyla Cumhurbaşkanı seçilmesi çoğulcu demokrasinin dünyaya emsal olacak şeklidir. Milletvekili, belediye başkanı, muhtar seçmiyoruz. Cumhur'un bütününü temsil edecek cumhurbaşkanı seçiyoruz. MHP olarak dün ne demişsek bugün de aynı görüşteyiz. Ancak Cumhur İttifakı olarak yeni sistemin doğasını zedelemeyecek onarımın uzlaşmayla yapılacağı inancındayım. Cumhur İttifakı olarak konuşarak, ortak yolun, makul çözümün anlayış ve uzlaşmayla yapılacağı inancına da sahibiz"

Kaynak: Gerçek Gündem