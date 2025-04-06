TBMM Başkanı Kurtulmuş'tan Özbekistan'da Temaslar
TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Özbekistan’in başkenti Taşkent’te Yasama Meclisi Başkanı Nuriddin İsmailov ile görüştü.
Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Numan Kurtulmuş, Parlamentolar Arası Birlik (PAB) 150’nci Genel Kurulu dolayısıyla gittiği Özbekistan’ın başkenti Taşkent’te Özbekistan Yasama Meclisi Başkanı Nuriddin İsmailov ile bir araya geldi.
Gerçekleşen görüşmede iki ülke arasındaki ilişkiler ele alındı.
Kaynak: DHA
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