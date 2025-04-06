TBMM Başkanı Kurtulmuş'tan Özbekistan'da Temaslar

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Numan Kurtulmuş, Parlamentolar Arası Birlik (PAB) 150’nci Genel Kurulu dolayısıyla gittiği Özbekistan’ın başkenti Taşkent’te Özbekistan Yasama Meclisi Başkanı Nuriddin İsmailov ile bir araya geldi.

Gerçekleşen görüşmede iki ülke arasındaki ilişkiler ele alındı.

Kaynak: DHA