Meclis'te İklim Yasası Teklifi Görüşülecek

Teklif kapsamında, her ilde valinin başkanlığında İl İklim Değişikliği Koordinasyon Kurulu kurulması planlanıyor. Sera gazı salınımının azaltılması; Ulusal Katkı Beyanı, "Net Sıfır Emisyon" hedefi ve İklim Değişikliği Başkanlığı'nın hazırlayacağı strateji ve eylem planları doğrultusunda yürütülecek. Başkanlık ayrıca; ulusal, sektörel ve tematik raporlar hazırlayacak, teşvik modelleri geliştirecek, Türkiye Yeşil Taksonomisi’ni oluşturacak. Ayrıca, ithal ürünlerdeki gömülü karbon emisyonlarına yönelik bir Sınırda Karbon Düzenleme Mekanizması da devreye alınabilecek. Emisyon Ticaret Sistemi’nin kurulması ve Ulusal Tahsisat Planı’nın Karbon Piyasası Kurulu tarafından onaylanması da planlar arasında yer alıyor.

KURALLARA UYMAYANLARA AĞIR YAPTIRIM

Yeni düzenleme ile sera gazı salınımına yol açan faaliyetlerde bulunan işletmelerin, İklim Değişikliği Başkanlığı’ndan izin alması zorunlu hale gelecek. Belirlenen süre içinde doğrulanmış emisyon raporu sunmayan işletmelere 500 bin TL ile 5 milyon TL arasında değişen idari para cezaları verilebilecek. Ozon tabakasına zarar veren maddeleri kullanan, ithal eden veya bu maddeleri içeren ürünlerin ticaretini yapan kişi ve kuruluşlara da ciddi yaptırımlar öngörülüyor. Bu kapsamda, yasağa uymayanlara 120 bin TL'den 2,5 milyon TL’ye kadar cezalar uygulanabilecek.

KOMİSYONLARDA YOĞUN GÜNDEM

Öte yandan, TBMM’deki komisyon çalışmaları da hafta boyunca sürecek. Bolu Kartalkaya’daki otel yangınını araştıran komisyon, salı günü İstanbul Üniversitesi ve Sakarya Üniversitesi yetkililerini, çarşamba günü ise yangın bilirkişilerini dinleyecek. Yapay Zeka Araştırma Komisyonu da bu hafta Adalet Bakanlığı temsilcilerini ve uzmanları ağırlayacak.

Salı ve çarşamba günleri, Meclis’te grubu bulunan siyasi partiler grup toplantılarını gerçekleştirecek. Grup başkanvekilleri ise güncel gelişmelere dair basın açıklamalarında bulunacak.

Kaynak: DHA